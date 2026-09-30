Harmonikaš Mirko Kodić otvoreno je progovorio o najintimnijim detaljima iz svog privatnog života, priznavši da je tokom karijere i brakova imao brojne ljubavne avanture među kojima je i afera sa Zlatom Petrović. Muzičar, koji iza sebe ima tri braka i troje dece, ističe da su uprkos svemu ljubav, poštovanje i razumevanje jedini pravi ključ za opstanak svake zajednice.

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Govoreći o svom burnom ljubavnom životu, Mirko Kodić je bez ustezanja potvrdio da je tokom braka imao emotivnu avanturu sa pevačicom Zlatom Petrović. Kako objašnjava, svoje izlete nikada nije smatrao klasičnim prevarama, već prolaznim momentima u kojima su sve žene sa njim bile isključivo dobrovoljno.

Iskreno je priznao da su pojedine dame sa njim boravile iz čiste koristi kako bi bile viđene u javnosti, dok su druge privukli njegov šarm i popularnost. Naglašava da se svaki njegov brak završavao onog trenutka kada bi nestalo ljubavi, jer odbija da živi sa nekim samo zato što mora. Foto: ATA images/A. Ahel

Danas uživa u braku sa suprugom Silvijom, sa kojom neguje odnos pun poverenja, iako priznaje da ga u kućnom okruženju ponekad nerviraju banalne stvari poput peglanja ili insistiranja da sve bude besprekorno sređeno. Supruga ga često spušta na zemlju podsećanjem da je van kuće poznati umetnik, dok je u domu pre svega otac i muž.

Zbog gustog rasporeda i letnjih svirki, sa suprugom nije otišao na zajedničko letovanje čak 12 godina, ali je iznenadio nju i ćerku uplativši im odmor u Grčkoj. Kodić ne krije ni da je gurman, te da su mu kulinarske veštine uvek bile presudne kod žena – s ponosom ističe da mu sadašnja supruga pravi najbolju sarmu, dodajući da su i njegove prethodne izabranice bile odlične domaćice.

Mirko je na pitanje o aferama rekao:

- Imao sam, neću da ih imenujem, ali eto, pozdraviću Zlatu Petrović. Ona je sada prijateljica moje supruge. Ona je faca, voli moju suprugu Silviju, Gocu Božinovsku i Vanesu Šokčić. Ona je takav lik, kada sam imao nesrećan slučaj sa nogom, prva je došla kod mene kući, donela dve torbe voća i povrća i stavila 500 evra na sto. Ja kažem imam pare, ne treba, ona mi kaže ‘neka, neka se nađe’. Ona se zeza sa mojom ženom, Zlata je normalan lik, nije budala, a imao sam i budale koje sam odbacio iz svog života. One su bile sa mnom samo da bi se hvalile.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Osim o emotivnim avanturama, Kodić se osvrnuo i na svoj razvojni put. Harmoniku je počeo da svira sa svega devet godina uz oca Žiku, a sa 12 godina upisan je u privatnu školu u Požarevcu gde je vežbao po nekoliko sati dnevno.

Prvu ploču snimio je već sa 16 godina, a preporuka Bokija Miloševića odvela ga je na RTS. Kao dečak sa sela morao je brzo da se prilagodi prestonici, gde se ubrzo sprijateljio sa velikim imenima poput Dragana Nikolića, Dragana DŽajića i Muhameda Alija. Za njega penzija ne postoji jer je harmonika njegov najbolji prijatelj, a krunom svoje bogate karijere smatra orden za zasluge u muzici.

(Blic)

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