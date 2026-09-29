Pevač Srećko Šušić progovorio je o zdravstvenom problemu sa kojim se suočio još kao beba. On je otkrio da mu je sa svega 14 meseci dijagnostifikovana dečija paraliza, nakon što roditelji prvo nisu shvatili da se sa njihovim sinom nešto ozbiljno dešava.

Lekari su ga potom iz Kraljeva uputili na Banjicu, gde je predložena operacija, ali njegovi roditelji nisu dali saglasnost. Foto: TikTok printskrin

- Naišao je problem, a roditelji su mislili da se malo šalim. Onda su me ponovo stavili u krevet, pa probali ponovo kasnije, ali nije moglo. Onda ni sutradan nije moglo. I to je bila naznaka da se nešto dešava. Čak se i noge pomerale, nije tu problem, ali nije moglo da se stane - prisetio se Srećko Šušić, pa dodao:

- Posle par dana smo otišli. Odneli su me lekaru u Kraljevu. Pregled, koliko je tada moglo da se ustanovi nešto bilo je da moram za Beograd na Banjicu. Dijagnoza je dečija paraliza koja je možda mogla da se sredi nešto nekom operacijom, čišćenjem nekih krvnih sudova i tako to. Ja sam dete, imao sam samo 14 meseci. Predlog je bio da se uradi operacija. Moji roditelji nisu bili obrazovani u tom smeru da shvate da je to normalna stvar. I oni odbiju to i sa Banjice me vrate kući. Verovatno su mislili ko zna šta se potpisuje time. Ponekad im i zamerim, a ponekad shvatim da oni u tom momentu nisu to mogli. Nije to njima niko objasnio niti bilo šta. Jednostavno je donet papir da se to potpiše, oni nisu hteli i to je to – zaključio je Šušić u emisiji "Pretres".

O aferi sa Indirom

Podsetimo, Srećko Šušić oglasio se povodom tvrdnji Fetaha Mujića, vlasnika jednog lokala u Beču, koji je nedavno izjavio da je pevača i njegovu mlađu koleginicu Indiru Radić zatekao tokom intimnog odnosa.

Voditelj ga je u emisiji direktno upitao: "Da li je istina da ste uhvaćeni u intomnom činu sa pevačicom Indirom Radić". Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ne, ćutao sam o tome. Nisam hteo da izbacujem temu koja će da se produbljuje, jer ukoliko ja sada kažem "ne", drugi će opet da kaže "da", i onda će to da ide da se tera po sudovima i šta ja znam. Ćutanje je zlato - rekao je on u pomenutoj emisiji.

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