NJoj se na putovanju pridružio i bliski prijatelj Aleksandar Ševo, koji se ne odvaja od pop zvezde u poslednje vreme.

Da Jelena ne krije da u italijanskoj prestonici mode uživa sa 25 godina mlađim manekenom, potvrđuje i činjenica da je sama pevačica objavila fotke na kome se vidi da su zajedno. Foto: Fejsbuk printskrin/Jelena Karleuša

Jelena je najpre pozirala sa ćerkama čuvenoj u Galeriji Vitorio Emanuele, a za ovu priliku je odabrala malu seksi crnu haljinu. Ipak, nešto kasnije je objavila i fotku iz Montenapoleone ulice i to iz šetnje sa zgodnim manekenom koji se ne odvaja od nje. Foto: Fejsbuk printskrin/Jelena Karleuša

Oni su danas tokom dana uživali i u šopingu, a Jelena, sudeći makar prema fotografijama, izgleda nikad srećnija i zadovoljnija.

Intenzivno druženje

Podsetimo, Jelena i 25 godina mlađi maneken i biznismen Aleksandar, upoznali su se preko njenog bliskog prijatelja i saradnika Zorana Birtaševića, s kojim se on poznaje i druži duže vreme. S vremenom, Jelenino i njegovo druženje je postalo intenzivnije i češće, pa je Ševo počeo da se viđa s pevačicom bez Zorana i ostalih prijatelja.

NJih dvoje su postali vrlo bliski, pa su nekoliko puta odlazili zajedno i na putovanja, kao na primer letos u Crnu Goru.

Ševo često i vozi Jelenu, kad ona nije za volanom, ali je dosad vešto izbegavao slikanje i poziranje za medije jer mu ne prija preterana medijska pažnja.

Jelena je manekena, kao i još jednog prijatelja, pozvala da igraju u njenom novom spotu za pesmu "Balkan boj".

- Ja piletinu ne jedem ja sam vegeterijanac. Činjenica je da su svi moji muškarci uvek bili mlađi i da ja volim mlađe. Jer muškarci stare brže od žena. U provodu je bilo super, ali to mi je prijatelj, a i da je bilo šta drugo ne bih vam rekla. Mislim, o meni se sve zna i ne mogu ni da krijem, ali evo svi me pitaju za tog dečka. Eto, to mi je prijatelj - pričala je Karleuša o šuškanju da ima novog dečka kad su je pitali "da li voli piletinu".