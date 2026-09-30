Dragan Marinković Maca nedavno je odlučio da promeni život iz korena, te da se preseli u Hrvatsku, a sada je prvi put otkrio kako izgleda njegov život u inostranstvu.

Podsetimo, Maca sa porodicom živi u Istri, a kaže da mu život na moru veoma prija. Foto: ATA images/R. Z.

- Novost je da više nisam Sremac, već Istrijan. Da ne bih iščekivao dan kada ću krenuti na more, odlučio sam da bacim sidro u Istri, preko puta Briona. Dom nije mesto gde si rođen, već gde svi tvoji pokušaji bekstva prestaju. Verujem da je ovo konačna destinacija. Volim more, ljudi su divni, Italija je blizu, Italijane obožavam – imaju stila, ukusa, odličnu hranu. Budim se bez notifikacija, slikanja kafe i deljenja savršenih trenutaka s ljudima koje i ne poznajem. Dan počinjem i završavam molitvom. To mi je jedina nada, uteha i spas u ovom opštem ludilu. U svojoj novoj predstavi imam rečenicu: 'Sutra nikome nije obećano'. Moramo se baviti suštinskim stvarima - rekao je Maca.

Umetnik se potom dotakao i predrasuda:

- Dovoljno sam obrazovan da ih nemam. Jednostavno, pokušavam da se ne navikavam na nepravdu. Bez obzira na to koliko te društvo tera da se na nju navikneš, protiv nje se moraš boriti. Ako ne staviš tačku na vreme, svaki sledeći zarez će te boleti. Nemam pardona. Jedan je život, zašto bih ga trošio uzalud. Neću, valjda, da dođem kući, pogledam se u ogledalo i poželim da sam sebe pljunem. Predrasude nemam, ali imam stavove, argumente o kojima možemo da razgovaramo. Ukoliko imaš argument više i ako me njime ubediš da grešim, izviniću se i promeniti mišljenje. Nema kod mene – sviđa mi se ili ne sviđa. To je pitanje ukusa, percepcije, bilo čega, ali znam šta je ljudski i šta nije, šta je moralno, a šta nije - zaključio je voditelj i glumac. Foto: ATA images/A. Ahel

Inače, pre preseljenja u Hrvatsku Dragan je svoj novac uložio u imanje u Batajnici nadomak Beograda, koje je uredio po svom ukusu.

Ovo imanje je jednom prilikom snimila i ekipa emisije "Paparaco lov", pa se tada moglo videti da se ispred kuće nalazi dvorište ukrašeno palmama, ali i malom maketom crkve, pa da se glumčeva kuća izdvaja u odnosu na ostale.

(Mondo)

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