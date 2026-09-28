Atina Tošić, ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića, seli se u Milano, gde će narednih nekoliko godina provesti na studijama. 

Nakon što je nedavno proslavila punoletstvo, pred njom je velika životna promena i početak samostalnog života u Italiji.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Ipak, Atina u prvim danima neće biti sama. Jelena je ranije otkrila da će ona i mlađa ćerka Nika neko vreme boraviti sa njom u Milanu, kako bi joj pomogle da se smesti i privikne na novu sredinu.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Kasnije će, prema dogovoru bivših supružnika, Jelena i Duško naizmenično odlaziti kod ćerke i provoditi vreme sa njom.

Pred Atinin odlazak oglasila se i njena sestra Nika Tošić, koja je kasno sinoć na TikToku objavila njihov zajednički snimak i emotivnom porukom pokazala koliko joj teško pada rastanak.

@_nikatosic

Idem da ispratim seku

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♬ original sound - 🫶🏻

- Idem da ispratim seku - napisala je Nika uz pesmu Tošeta Proeskog "Da l' si sretnija".

Na snimku je pažnju privukao i Atinin novi izgled. Nakon što je duže vreme bila plavuša, sada je kosu ofarbala u tamnu boju.

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BONUS VIDEO:

(Informer)

 

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