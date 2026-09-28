Pevač Darko Lazić iznenadio je javnost kada je otkrio malo poznate detalje o svom porodičnom poreklu i priznao da je u bliskom srodstvu sa legendarnom pevačicom Vidom Pavlović.

Gostujući u emisiji „Pusti brigu“ Darko je prvi put javno ispričao da je uz čuvenu pevačicu odrastao, a da godinama nije ni znao kakva ih porodična veza zapravo povezuje. Foto: ATA images/A. Ahel

Kako je objasnio, Vida Pavlović bila je sestra njegove bake, odnosno rođena sestra majke njegove majke, zbog čega je pevačica za njega bila baba-tetka.

– Nisam ni ja to znao do pre par godina, a nisam ni pominjao. Odrastao sam uz Vidu Pavlović, a nisam znao da mi dođe baba. Majka od moje majke i ona su od rođenih tetaka sestre. Do pre 10 godina nisam znao – ispričao je Darko.

Pevač je potom dodatno pojasnio porodično stablo, kako bi publici bilo jasnije u kakvom je srodstvu sa legendarnom pevačicom. Foto: Jutjub printskrin/StudioMMI Juvekomerc

– Dođe mi baba, ona je sestra moje babe – naglasio je Lazić.

Vida Pavlović ostavila je dubok trag na muzičkoj sceni i smatra se jednom od najznačajnijih pevačica narodne i romske muzike. NJene pesme i danas se slušaju, a tokom bogate karijere stekla je status jedne od najvećih zvezda romskih veselja.

Ipak, iza njenog velikog uspeha krila se i životna priča ispunjena emotivnim iskušenjima. Iako je ostvarila brojne profesionalne snove, Vida je svojevremeno govorila i o velikoj želji koja joj je ostala neispunjena, što je njen život činilo mnogo složenijim nego što je javnost mogla da pretpostavi.

(Kurir)

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