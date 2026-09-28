Pevač Darko Lazić iznenadio je javnost kada je otkrio malo poznate detalje o svom porodičnom poreklu i priznao da je u bliskom srodstvu sa legendarnom pevačicom Vidom Pavlović.
Gostujući u emisiji „Pusti brigu“ Darko je prvi put javno ispričao da je uz čuvenu pevačicu odrastao, a da godinama nije ni znao kakva ih porodična veza zapravo povezuje.
Kako je objasnio, Vida Pavlović bila je sestra njegove bake, odnosno rođena sestra majke njegove majke, zbog čega je pevačica za njega bila baba-tetka.
– Nisam ni ja to znao do pre par godina, a nisam ni pominjao. Odrastao sam uz Vidu Pavlović, a nisam znao da mi dođe baba. Majka od moje majke i ona su od rođenih tetaka sestre. Do pre 10 godina nisam znao – ispričao je Darko.
Pevač je potom dodatno pojasnio porodično stablo, kako bi publici bilo jasnije u kakvom je srodstvu sa legendarnom pevačicom.
– Dođe mi baba, ona je sestra moje babe – naglasio je Lazić.
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Vida Pavlović ostavila je dubok trag na muzičkoj sceni i smatra se jednom od najznačajnijih pevačica narodne i romske muzike. NJene pesme i danas se slušaju, a tokom bogate karijere stekla je status jedne od najvećih zvezda romskih veselja.
Ipak, iza njenog velikog uspeha krila se i životna priča ispunjena emotivnim iskušenjima. Iako je ostvarila brojne profesionalne snove, Vida je svojevremeno govorila i o velikoj želji koja joj je ostala neispunjena, što je njen život činilo mnogo složenijim nego što je javnost mogla da pretpostavi.
(Kurir)