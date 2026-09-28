Ana Nikolić se po ko zna koji put nakon raskida pomirila s Goranom Ratkovićem Raletom.

NJih dvoje su nakon raskida u avgustu, kada je pevačica javno ostavila kompozitora jer nije stao na njenu stranu tokom sukoba i pretnji koje je uputila Jeleni Radanović, supruzi pevača Slobe Radanovića, prekinuli svaki kontakt.

Međutim, ovo nije potrajalo dugo, pa su pre dve nedelje ponovo počeli da razgovaraju, i to nakon što ga je Ana odblokirala, a Rale se uselio kod nje u stan. Foto: Jutjub printskrin/Amidži šou

NJen prijatelj, Boki 13 nedavno je za medije govorio o njihovoj ljubavi, svadbi ali i snimanju dueta do kojeg nije došlo.

- Je l' vi stvarno mislite da može da dođe do svadbe? Meni je rekao taj Rale da zbog toga što nije njegova pesma, da ne može Ana da snimi duet sa mnom. Ja sam saznao da je Ana potpisala psihopatski ugovor sa Raletom, to morate da znate, da ona ima ugovor sa Raletom o poslovnoj saradnji, kako se tale, sad ja znam, ali ne moram to da otkrivam - govorio je Boki i dodao: Foto: ATA images/A. Ahel

- Ona ne sme da peva pesmu od drugog autora, tako da ne znam kakva je to ljubav kad su obligacioni odnosi u pitanju. Ne znam kakve su odredbe ugovora. Zamislite da Ana ima takav ugovor sa nekim ko treba da bude njen ljubavni partner i životni saputnik. Opsovao sam ga sočno - pričao je Boki 13 nedavno.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Rale je na sve načine pokušao da se vrati Ani i da nastave tamo gde su stali nakon poslednjeg raskida. Iako je u početku bila neumoljiva, ljubav je ipak pobedila. On joj je tom prilikom obećao da će uvek biti na njenoj strani i da više nikad neće dozvoliti sebi da je povredi ili učini nešto što bi njoj zasmetalo.

NJih dvoje trenutno su u fazi kada se ne odvajaju jedno od drugog, a da je među njima zasad sve u redu, svedoči i činjenica da se Rale gotovo i preselio u njen stan na Voždovcu. Od pomirenja Rale stalno vozi i Anin automobil.

(Kurir)

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