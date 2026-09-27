Glumac Slobodan Đurić tragično je izgubio život 22. decembra 1976. godine, u 32. godini, vraćajući se sa priredbe u zemunskoj kasarni povodom Dana Armije.
Slobodan je kratko radio u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i živeo je u Beogradu.
Spadao je u red izuzetno talentovanih glumaca, a ostao je upamćen po glavnoj ulozi u komediji "Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo".
Poginuo je na vrhuncu svoje karijere, a kolege ga opisuju kao komediografa, glumca čiji je smisao za humor i prilaz takvoj tematici do danas neprevaziđen.
U trenutku nesreće sa njim u kolima bio je i ton majstor Dragoslav Tošić, koji je takođe poginuo vozeći kroz neosvetljenu ulicu, probili su zaštitnu ogradu pored puta i sleteli u provaliju.