Glumac Slobodan Đurić tragično je izgubio život 22. decembra 1976. godine, u 32. godini, vraćajući se sa priredbe u zemunskoj kasarni povodom Dana Armije.

Slobodan je kratko radio u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i živeo je u Beogradu.

Spadao je u red izuzetno talentovanih glumaca, a ostao je upamćen po glavnoj ulozi u komediji "Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo".

Foto. Printskrin/Jutjub/ RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal

 

Poginuo je na vrhuncu svoje karijere, a kolege ga opisuju kao komediografa, glumca čiji je smisao za humor i prilaz takvoj tematici do danas neprevaziđen.

U trenutku nesreće sa njim u kolima bio je i ton majstor Dragoslav Tošić, koji je takođe poginuo vozeći kroz neosvetljenu ulicu, probili su zaštitnu ogradu pored puta i sleteli u provaliju.

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