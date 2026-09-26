- U tom periodu počela sam aktivno da treniram košarku. Na košarkaškom terenu je i nastao moj današnji nadimak Brena. Nadimak mi je dao moj tadašnji košarkaški trener, Vlada Bajer. Treneru je bilo komplikovano da me doziva: "Fahreta, Fahreta!" Igrala sam centra ili beka. Moje koleginice bile su Mila, Kata... Sve neka kratka imena. I kaže on meni: "Ja ću tebe zvati Brena". Ja kažem: "Ko je ta Brena?!" Kao prvo, glupo ime. Mislim, od svih imena koja su mogla biti lepša - otkrila je pevačica.
- U Bosni, to je bio sinonim za lepu devojku. Uvek sam volela da se ističem, da se izborim za svoje mesto pod suncem. Ma, bila sam kao šilo! Zato sam se i našla pod košem, s loptom u rukama. Tu je došao do izražaja i moj smisao za realnost. Shvatila sam da nisam dovoljno talentovana za košarku i da će uvek biti boljih od mene, koje neću dostići. Kada me je kasnije Saša Popović pitao imam li neki nadimak, setila sam se tog događaja, i tako postala - Brena. Tokom gimnazijskih dana počela sam da pevam po zabavama. Konačno sam shvatila da je scena moj teren - ispričala je Brena.
Daleke 1981. pokojni Milovan Ilić Minimaks ispred Brena dodao je i Lepa, pa je tako nastao nadimak pod kojim se pevačica proslavila.
- Nisam volela to Lepa jer nisam mislila da sam lepa na taj način - istakla je folk diva.
Fahreta Živojinović je jedna od mnogih javnih ličnosti sa domaće scene koja je promenila veru. Iz islama pevačica je prešla u pravoslavlje, a na krštenju dobila ime Jelena. Brena nikada nije pričala o razlozima koji su je naveli na ovaj potez, ali se pridržava svih pravila 'nove vere', te praznuje pravoslavne praznike i slavu Aranđelovdan.
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Ona je isticala da su je pogađale spekulacije u javnosti vezane za promenu imena i vere.
- Pravile su se razne spekulacije o promeni mog imena i vere, zaista je bilo teško podneti sve te besmislice. Moja publika i porodica su bili nešto što predstavlja adrenalin za životom - rekla je Brana za emisiju Ekskluziv.
Lepa Brena je svojevremeno gostovala na hrvatskoj televiziji gde je dobila neumesno pitanje od voditeljke Elizabete Gojan da li se stidi svog muslimanskog porekla.
- Ja da sam znala da ću biti ovoliko popularna, ja bih sebi dala neko ime, kao Sofija, ili Klaudija, Elizabeta. U to vreme su najveće zvezde bile Elizabet Tejlor, Rakel Velč, a sada više nema tih tako velikih i pravih zvezda, zato što se sve nekako pojednostavilo – rekla je tada pevačica, dok ju je voditeljka prekinula pitanjem stidi li se svog muslimanksog imena.
- Zašto bih se stidela?! Ja sam bila i ostala to što jesam. Ponosna sam na svoje roditelje, na svoje korene. Svaka osoba koju je majka rodila ovakvu kao mene treba da ceni svoje roditelje, poštuje svoje ime i prezime i svoje poreklo. Tako da sam ja ostala ono što jesam. Jedino su se sa mojom popularnošću menjali drugi oko mene – objasnila je Brena, ne obazirući se na neukusno pitanje.