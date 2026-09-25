Glumac Mima Karadžić na svom Instagram profilu objavio je snimak koji je privukao veliku pažnju javnosti. Naime, on je došao u jedan foto studio na Čuburi gde ga je sačekao simpatičan prizor koji je poželeo da zabeleži i podeli sa pratiocima.

Foto: ATA images/A. Ahel

Ostao je impresioniran zbog postupka gazde koji je u svom lokalu istakao slike brojnih poznatih ličnosti koje je fotografisao.

- Pa koga sve tu ima, Bože, šta je ovo? Čuda, pa ludila... I sportisti, jaoj i glumci, vidi - govorio je Mima. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Posebno se šokirao nakon što je video i slike svojih koleginica, glumice Anđelke Prpić, Nine Janković, Radoša Bajića i Jelisavete Orašanin.

- Uđem juče da se slikam za neku vizu kod Žike slike na Čuburi kad tamo, nema koga nema, mahom dragi ljudi, neki danas neki u sećanju. Bravo Žile - napisao je glumac.

(Mondo)

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