Sanja Kužet nakon 13 godina provedenih u Grand produkcija, tokom leta je donela odluku da je vreme za promene. Voditeljka se tada oglasila i otkrila da više nije deo Grandovog jata, kao i da je nećemo gledati svake subote na malim ekranima.

"Nova energija, novi teren"

Nakon nekoliko dana od rastanka sa Grandom, voditeljka se ponovo oglasila i otkrila da je spremna za novi posao. Foto: Instagram printskrin/sanja_kuzet

- Posle više od dve decenije u medijima, prvi put imam priliku da radim emisiju koja je potpuno moja i da se bavim temama koje mene privatno već godinama zanimaju – sportom, zdravljem i dugovečnošću - otkrila je ona, a čestitke ispod objave samo su se nizale.

- Za mene je ovo novi teren, nova energija i, pre svega, prilika da ono što me godinama lično zanima pretvorim u sadržaj koji može da bude zanimljiv i koristan publici - poručila je ona i otkrila da svoj novi projekat počinje na Areni sport.

"Za godine koje sam provela u Grandu vezuju me brojne lepe uspomene"

Sanja je poslednje dve godine bila na porodiljskom odsustvu, a njeno mesto zauzela je Ana Sević.

Potom se oglasila Sanja i potvrdila da je napustila "Zvezde Granda". Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Posle mnogo lepih i važnih godina provedenih u Grandu, donela sam odluku da završim jedno veliko poslovno poglavlje u svom životu. Odlazim dobrovoljno, sa osećajem da je došao pravi trenutak da ovo poglavlje zatvorim. Za godine koje sam provela u Grandu vezuju me brojne lepe uspomene. Imala sam priliku da radim posao koji volim, bila sam uvažavana, poštovana i profesionalno ispunjena. A ono najvrednije što nosim iz ovog perioda jesu ljudi — kolege sa kojima sam delila godine rada i scenu - navela je Sanja u svom saopštenju pa nastavila:

- Posebno ću pamtiti trenutak kada mi je pre 13 godina ukazano poverenje i pružena prilika da postanem deo jedne velike priče. To poverenje mi je mnogo značilo i zauvek ću biti zahvalna čoveku koji je verovao u mene. Danas, kada njega više nema, sasvim je prirodno da osećam da se završava i jedno vreme koje je bilo važno za sve nas. Zahvalna sam na svemu što sam kroz ovaj posao naučila, na ljudima koje sam upoznala i na iskustvima koja su me profesionalno oblikovala. Grand ostaje jedno važno poglavlje moje karijere. Ne odlazim sa osećajem da nešto ostavljam iza sebe, već sa zahvalnošću za sve što sam u tom poglavlju živela - navela je Sanja.

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