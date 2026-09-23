Mina Vrbaški dobila je otkaz na Red televiziji, a ovu informaciju saopštila je u raspravi sa bivšim momkom Viktorom Gagićem.

Ona je priznala da je prekinula saradnju sa vlasnicima Pinka Željkom i Milicom Mitrović.

- Dobila sam otkaz, Viktor može samo da pokušava da me provocira, ali ja više ne vodim emisiju i mogu da se ponašam kako mi je volja - izjavila je Mina pred kamerama, prenosi Alo, jasno stavivši do znanja da više nije deo voditeljskog tima.

Sudeći po njenim objavama na društvenim mrežama, Mina se nakon prekida angažmana posvetila odmoru.

Ona je ubrzo otputovala u Španiju, odakle je sa pratiocima podelila fotografije sa letovanja. Na jednoj od objava pozirala je u minijaturnom bikiniju dok je ležala na steni uz obalu mora.

Prigovorila o raskidu sa Viktorom Gagićem

Mina je prethodno govorila i o svom odnosu sa Viktorom Gagićem, a tom prilikom najavila je da će nakon odmora potražiti pravnu pomoć zbog njegovih izjava.

- Svima želim svu sreću, mislim da će tamo mnogima biti teško bez mene i mog učešća, jer ja uvek napravim haos, a obzirom da mene nema, mislim da neće biti ni drugih. Viktor će uvek biti bivši dečko Mine Vrbaški. Kad se budem vratila sa odmora idem kod advokata, čula sam šta je izjavio, izalaziće sigurno iz Elite na suđenja. Iskreno birala bih i tu da se ne vidimo. Tužiću ga jer je rekao da sam ja bila pod supstancama, znam da je na sudu validno da se radi i poligraf, može dlaka iz temena da se izvuče. Ja neću dopustiti da moja majka i brat doživljavaju nervne slomove. Ulazi u rijaliti da mi isplati odštetu, sve ću mu uzeti - pričala je Mina Vrbaški, pa dodala:

- Bio je sa drugaricom moje majke, tada je imao 16. godina. To se on pohvalio mojoj mami, znam o kome se radi, ona je malo starija od moje majke. Nisam znala u šta se upuštam. Svaki sledeći put kad budem ulazila u neki odnos dobro ću upoznati partnera, neću da se zalećem. Moja porodica je 10 godina na tapeti, za nju nikad ništa loše nije izašlo - rekla je.

(Espreso)

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