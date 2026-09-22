U automobilu ih je bilo četvoro, uključujući njegovu ženu koja je povređena.

Pojavile su se i fotografije sa lica mesta na kojima se vidi da je automobil pretrpeo ogromna oštećenja. Prednji deo vozila potpuno je uništen, dok su krov i vrata bili toliko deformisani da je bilo neophodno angažovanje vatrogasaca-spasilaca kako bi se došlo do osoba koje su ostale zarobljene u smrskanom automobilu. Foto: Instagram printskrin/gogo_maksimovic

Prema pisanju medija, u trenutku nesreće u vozilu su se nalazile četiri osobe. Troje putnika ostalo je zarobljeno u olupini, dok su jednu povređenu osobu pre dolaska ekipa hitnih službi uspeli da izvuku prolaznici i očevici koji su se zatekli na mestu događaja.

Na lice mesta ubrzo su stigle nadležne službe, a policija je obavila uviđaj. Istraga je u toku, a trebalo bi da utvrdi kako je došlo do nesreće u kojoj je pevač izgubio život.

- Pevač je na žalost nastradao, a dve osobe, među kojima je i njegova supruga, povređene su i prebačene u bolnicu - kaže izvor Kurira.

Kako dodaje, Goran Maksimović Gogo sa svojim Tika Taka bendom pevao je sinoć na šabačkom vašaru.

- Do kasno u noć su se veselili, atmosfera je bila fenomenalna. Goran je bio sa bendom, a na nastup su došli i njegovi prijatelji i supruga. Niko ne može da poveruje da mu se na povratku kući dogododila ovako strašna tragedija - kaže sagovornik Kurira. Foto: Instagram printskrin/gogo_maksimovic

Nastradali pevač i njegovi prijatelji poslednju fotografiju objavili su noćas oko jedan sat iza ponoći.

- Goran je bio izuzetan pevač, još bolji čovek. Uvek je uveseljavao sve, ovo je velika tragedija - dodaje sagovornik.

Jedna osoba iz automobila koji je sleteo s puta, a u kom je bio i nastardali pevač izvučena je pre dolaska vatrogasno-spasilačkih ekipa, dok su vatrogasci po dolasku na mesto nesreće koristili specijalni hidraulični alat kako bi izvukli preostale osobe.

Maksimović je bio pevač narodne, krajiške i tradicionalne muzike, a tokom karijere ostao je prepoznatljiv po tome što je negovao izvorni melos i pesme karakteristične za krajiško podneblje.

Publika ga je posebno poznavala po nastupima na festivalima krajiške muzike, gde je godinama bio prisutan kao izvođač, ali i kao autor. Pažnju je privukao i pesmom "Namigni de garavušo", za koju je radio muziku, dok je tekst napisao pokojni Lazo Pajčin.

Tokom muzičke karijere Gogo je sarađivao sa brojnim izvođačima sa regionalne scene. Među njima su bili Dragan Šipka, Vjeko Jošić, Draško Aljetić, ali i sastav Laste Vrbanje. Sa kolegama je snimao duete i pesme koje su bile namenjene publici koja voli krajišku, narodnu i tradicionalnu muziku.

Posebno mesto u njegovom radu imao je Tika Taka bend, sa kojim je često nastupao. Sa njima je snimio i studijsku obradu pesme "Lijepa kao grijeh", koja je privukla veliki broj slušalaca na digitalnim platformama.

Goran je bio aktivan na nastupima sve do poslednjih sati svog života. Sa Tika Taka bendom pevao je prethodne večeri na Šabačkom vašaru, gde se do kasno u noć veselio sa kolegama, prijateljima i suprugom.

(Kurir)

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