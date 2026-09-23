Glumica Jelena Tinska izazvala je oprečne reakcije u javnosti svojom izjavom o mestu na kom počivaju poznate ličnosti sa estrade.

Prema njenom stavu, estradnim umetnicima nije mesto u Aleji zaslužnih građana, već bi za njih trebalo formirati posebno groblje.

Kako je navela, do ovog zaključka došla je nakon što su u Aleji sahranjeni legendarni pevači Šaban Šaulić i DŽej Ramadanovski. Foto: Fejsbuk printskrin/Jelena Tinska / public figure

"Za pevače neka naprave estradno groblje"

- Za pevače neka naprave posebno estradno groblje. Neka idu tamo neka ih sahranjuju, a ne u Aleju - poručila je Tinska.

Ona je naglasila da izuzetno poštuje zaostavštinu pomenutih pevača na njihovom polju, ali da je Aleja prvobitno zamišljena u okvirima kulture i da je u njoj narušen red.

U svom obraćanju, glumica se dotakla i sahrane legende srpskog glumišta, Milana Laneta Gutovića. Istakla je da nije prisustvovala njegovom ispraćaju jer sahrane smatra intimnim činom.

- Na sahranu Lanetu nisam prišla jer je takav događaj za mene intiman čin. Volela bih da na moju sahranu niko ne dolazi. Ne bih da se ljudi okupe i dođu da gledaju kako me neko zakopava u sanduk i preko baca zemlju. To je odvratno!Lanetu skidam kapu zato što nije hteo da bude u Aleji zaslužnih građana sa šibicarima i kriminalcima. Tamo je puno takvih. S moje tačke gledišta, tu treba da leži Tito, pa vi vidite. Treba da budu ljudi koji nisu krimosi. Za pevače neka naprave posebno estradno groblje. Neka idu tamo neka ih sahranjuju, a ne u aleju. Pa je l' vi vidite da je tu Ivo Andrić, a pored njega odmah Šaban Šaulić? Pa čekajte, ljudi, ima li to smisla?! Svaka čast Šabanu, DŽeju i ostalima na njihovom planu i zaostavšini, ali to je Aleja zaslužnih građana, počelo je tako što je je trebalo da bude u okvirima kulture - rekla je glumica pre nekoliko godia za Srpski telegraf i dodala da je njen otac Aleksandar Petrović sahranjen u Aleji zaslužnih građana u Beogradu, te s toga sebi daje za pravo da priča na ovu temu. Foto: Fejsbuk printskrin/Jelena Tinska / public figure

"Gde je on bila kad su Šaban i DŽej pevali na Brankovom mostu?"

Nedugo nakon što je Tinska izjavila da u Aleji ne bi trebalo da budu sahranjivani pevači narodne muzike, reagovao je kum DŽeja Ramadanovskog Zoran Jagodić Rule i rekao da smatra da su "DŽej, Šaban, Predrag Živković Tozovac, Cune Gojković sahranjeni baš tamo gde bi trebalo da budu" i upitao Tinsku "gde je ona bila dok su DŽej i Šaban pevali na Brankovom mostu za vreme bombardovanja".

Ona je na ovo odgovorila: "U vreme bombardovanja sam bila u svom pozorištu Duško Radović sa svojim kolegama kada je pala bomba na televiziju i podržavala majke i očeve poginulih dok su vojnici otkopavali delove njihovih tela. Nemam zašto da se branim - i dalje tvrdim da Aleju zaslužnih građana treba očistiti od ološa", rekla je Tinska za Kurir i nastavila:

- Nisam rekla da pevači nisu ljudi, već da je moj stav da šibicarima, krimosima i pevaljkama nije mesto u Aleji pored Ive Andrića, Zorana Radmilovića, Milene Dravić, Cuneta Gojkovića, Gage Nikolića.

(Mondo)

BONUS VIDEO: