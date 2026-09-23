Snežana Đurišić posebno se osvrnula na stvaralaštvo legende narodne muzike, Tome Zdravkovića, od čije se smrti bliži skoro tri i po decenije.

"To nije fenomen, to su zasluge. Pesme koje vrede, traju, samim tim i pevač. Toma je specifičan, Toma je Toma. I to je sasvim dovoljno. Pesme kao pesme, svaka dobra pesma živi i kad nas nema."

U nastavku razgovora, članica žirija "Zvezda granda" se dotakla i trenutnog stanja na muzičkoj sceni i moderne produkcije:

"Nema takvih pesama više. Neću da kažem, zato što ću onda morati da ogovraram, a ja to ne volim. Došlo je vreme, kada su te neke pesmičice aktuelne, ali i to će da prođe." Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Posebnu pažnju privukao je i emotivni osvrt na laskavu titulu "estradne majke", kojom su je nagradili mlađi izvođači i takmičari kojima nesebično deli savete. Snežana je otvoreno govorila o percepciji javnosti u poređenju sa njenim stvarnim karakterom i prilaskom mlađim generacijama:

"Ko me ne poznaje kaže da sam veštica, baba roga, sterilna, a kad me upoznaju bude ups. Ja sam prema toj deci onako ponela se baš, jer sam bila u njihovoj koži i znam kako im je i bila sam u njihovoj koži. Pronašla sam način kako da im pristupim, a da ih ne traumiram ili ne daj Bože da im probudim sujetu." Foto: ATA images/A. Ahel

"Ja sam po prirodi duhovita, tako da me ta deca tako znaju i hvala im na takvom epitetu."

Kada je reč o snimanju zajedničkih numera sa kolegama, pevačica ističe da iza malog broja njenih dueta stoji jasna selekcija i želja za potpunom izvođačkom slobodom:

"Za duete biram ljude za koje smatram da su dobri pevači, koji neće da mene obuzdavaju u mojoj interpretaciji. Zato je to i mali broj ljudi."

(Puls online)

BONUS VIDEO: