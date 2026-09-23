Jutarnji program televizije "Pink" dobio je pojačanje i novo izdanje. Jovani Jeremić (vodi vikend izdanje "Jutro sa dušom"), Predragu Sarapi, Dei Đurđević, Jovani Maksimović, Svetlani Grubor, Srđanu Predojeviću, Milici Damjanović i Sari Stanković pridružuje se Gordana Uzelac.

Na televiziji "Pink" od 28. septembra, svakog ponedeljka, biće nova forma jutarnjeg programa – "Ponedeljak sa Gordanom Uzelac", u potpuno novom i drugačijem studiju.

Iz "Pinka" najavljuju: Foto: Andreja Damnjanović

- U studiju će se smenjivati najzvučnija imena sa političke i društvene scene, ali i istaknute ličnosti iz sveta sporta, kulture i estrade. Bez unapred pripremljenih odgovora i bez zaobilaženja tema koje zanimaju javnost – emisija donosi pitanja koja drugi ne postavljaju i odgovore koji zanimaju sve.

Gledaoci će biti u centru svih važnih dešavanja. Reporteri će se uživo javljati sa ključnih mesta širom Srbije i regiona, donoseći informacije, atmosferu sa terena i priče iz neposredne blizine. Uz aktuelne događaje, razgovore i analize, posebno mesto biće posvećeno ljudima i pričama koje ne smemo da zaboravimo – onima koje inspirišu, pokreću i podsećaju na vrednosti koje nas povezuju.

Prepoznatljiv novinarski izraz Gordane Uzelac, relevantni sagovornici i direktan razgovor donose novo lice ponedeljka na domaćoj televiziji. Od tema koje oblikuju našu svakodnevicu do priča koje zaslužuju pažnju, nova emisija biće mesto na kojem se informacije ne samo prenose, već objašnjavaju i sagledavaju iz različitih uglova.

Od sada se budimo zajedno uz važne vesti, otvorene razgovore, informacije i priče koje ostavljaju trag – u emisiji „Ponedeljak sa Gordanom Uzelac“, od 28. septembra u 5:45 časova na televiziji Pink.