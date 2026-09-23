Miroslav Ilić oglasio se slomljen od bola nakon stravične tragedije koja se dogodila u Mrčajevcima. Kako saznaju "Večernje novosti", utopio se M. I. (64), pevačev brat od strica.

Kako se dalje navodi, reč je o nesrećnom slučaju, a Miroslav je potvrdio da je porodicu zadesila neopisiva tragedija.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Jeste, tačno je, desila se tragedija. Šta bih više rekao, mnogo sam tužan - bilo je sve što je rekao skrhan folker za "Blic".

Utopio se u šahtu pored porodične kuće

Podsetimo, sve se desilo u šahtu pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, juče u jutarnjim satima. Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali nesrećnom čoveku nije bilo spasa.

Pripadnici policije obavili su uviđaj, a istragom će biti utvrđen sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja. Detalji će biti zvanično saopšteni po završetku istrage.

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