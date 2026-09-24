Na vrhuncu slave, osamdesetih godina, bio je prvi pevač o kojem je trebalo da se snimi film, ali je odbio ovu ideju.

- Osamdesetih godina, tamo negde 1982. godine, radio sam s čuvenim menadžerom Rakom Đokićem. U Novom Sadu je postojala producentska kuća Panonija, čini mi se. Tada su mi ponudili da snime film po mojoj pesmi "Zavoleh devojku iz grada". Trebalo je samo da se pojavim tamo, ali odbio sam. Ne bih voleo da se snimi film o meni - izjavio je Miroslav u emisiji "Život kao takav".

"Davnih godina sam angažovao jednog gospodina"

Ponosan na svoje poreklo pevač je govorio i o porodičnom stablu, ističući koliko je važno čuvati tradiciju i sećanje na pretke.

Foto: N. Skenderija, TV Pink printskrin

 

- Odavno sam tragao za tim ko sam i šta sam. Davnih godina sam čak angažovao jednog gospodina iz LJiga da mi napravi porodično stablo, kako bih video odakle sam. Crkve su uglavnom izvori tih podataka i ne može se ići puno unazad. Možda nekih 200 do 300 godina. Po tim podacima moji su bili u istočnoj Hercegovini. Tu je začeto stablo. Jedno vreme su proveli u Crnoj Gori, u brdima levo od Danilovgrada, u selu Vinići - otkrio je Miroslav svojevremeno. 

 

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