Pevač narodne muzike Miroslav Ilić doživeo je veliku porodičnu tragediju. NJegov brat od strica, M. I. (64), utopio se u šahti pored porodične kuće u Mrčajevcima.

Miroslav Ilić se i ranije u životu suočavao sa teškim gubicima. Kada je imao 25 godina, preminula je njegova majka, koja je tada imala samo 47 godina, nakon borbe sa teškom bolešću. Pevač je svojevremeno otkrio da je tada čak želeo da odustane od muzičke karijere.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Nikad mi nije bilo teže. Proklinjao sam novac, turneju, karijeru, pesmu... Čak sam se zarekao da više nikad neću uzeti mikrofon u ruke. Osećao sam se kao da mi je pesma ukrala poslednje dane koje sam morao da provedem pored najdraže osobe. Kada sam se vratio iz Bugarske i ugledao majku, znao sam da su joj sati odbrojani - pričao je pevač i opisao poslednji susret.

NJegova majka mu je tada uputila reči koje je Ilić, kako je sam ispričao, zauvek zapamtio:

Pročitajte još

Đina uradila estetski zahvat, vidite kako joj izgleda lice

Đina uradila estetski zahvat, vidite kako joj izgleda lice

21:30

"To nije Sloba Vasić - to je AI! Otkud on u mantiji..."

"To nije Sloba Vasić - to je AI! Otkud on u mantiji..."

20:56

Jelisaveta i Mensur - da se više ne krijemo (foto)

Jelisaveta i Mensur - da se više ne krijemo (foto)

20:50

Bojkotovali Evroviziju - sad objavili da se vraćaju

Bojkotovali Evroviziju - sad objavili da se vraćaju

20:45

- Rekla mi je: "Sine, pesma je tvoj život, hleb tvoje dece. Znaj, tvoja pesma je potrebna mnogima. Ti sam ne znaš koliko radosti donosiš ljudima koje nikad nisi ni sreo, ni video. To je za tvoju majku, koja te je naučila da pevaš, najveće hvala. Zato, molim te, nastavi sa pesmom, a ja ću se lečiti zamišljajući kako pevaš i veseliš ljude. Obećaj mi da ćeš zbog mene nastaviti da pevaš sve dok te grlo služi i pesma priziva" - ispričao je Miroslav za "Hit".

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Podsetimo, prema prvim informacijama u vezi sa bratom Miroslava Ilića koji je pronađen mrtav u šahti, reč je o nesrećnom slučaju. Ekipe Hitne pomoći i policije ubrzo su stigle na lice mesta, ali nesrećnom čoveku nije bilo spasa.

Pripadnici policije obavili su uviđaj, dok će istragom biti utvrđene sve okolnosti koje su dovele do tragičnog događaja. Detalji će biti poznati nakon završetka istrage.

(Kurir)

"Jokić? Najveća prevara u istoriji košarke!" Hrvat otkrio kako je Nikola završio u Denveru
Sport

"Jokić? Najveća prevara u istoriji košarke!" Hrvat otkrio kako je Nikola završio u Denveru

Dušan Vlahović gledao jednu od najmoćnijih koreografija: Srbin nastavio golgetersku seriju, ali Bešiktaš ipak izgubio
Sport

Dušan Vlahović gledao jednu od najmoćnijih koreografija: Srbin nastavio golgetersku seriju, ali Bešiktaš ipak izgubio

BONUS VIDEO:

#VIP #Miroslav Ilić #pevač Miroslav Ilić #Miroslav Ilić majka #Miroslav Ilić smrt majka
Komentari 0
ВУЧИЋ О КОМЕНТАРИМА ДА ЕВРОПА ОКРЕЂЕ ЛЕЂА СРБИЈИ: "Шта је ту новост? То слушам већ 12 година"

VUČIĆ O KOMENTARIMA DA EVROPA OKREĐE LEĐA SRBIJI: "Šta je tu novost? To slušam već 12 godina"