Jelena Janković, bivša srpska teniserka, već godinama sa suprugom i ćerkom uživa u luksuznoj vili koju poseduje, u Americi. A na Instagramu s vremena na vreme objavi neki kutak luksuza u kome sa porodicom živi.
Vila, koju je porodica odabrala za svoj dom, prostire se na 1.500 metara kvadratnih, u elitnom mestu Rančo Santa Fe u blizini San Dijega.
Vila poseduje čak osam spavaćih soba, ali i 11 kupatila, bazen, teretanu, ali i bilijar salu, u kojoj mogu uživati gosti Jelene i njenog supruga, doktora Branka Baraća.
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Za potpuno opuštanje tu su sauna i sala za masažu, dok su za zabavu zaduženi kućni bioskop i impresivni vinski podrum koji krije čak 1.500 boca vina.
Kuću okružuje prelepo imanje, cveće, i rastinje, koje celokupnom imanju, koje poseduje i svoj teniski teren, daje potpunu oazu mira.
Vila se prostire na 1.500 kvadrata. Ima osam spavaćih soba, 11 kupatila, bilijar salu, bazen, teretanu, teniski teren, saunu, salu za masažu, bioskop i vinski podrum sa 1.500 boca.
"Živim mirnim životom"
Podsetimo, nekadašnja teniserka već neko vreme je u penziji, te uživa u porodičnom životu i odrastanju svoje ćerke Une.
– Lepo je u penziji. Već tri godine sam majka, živim mirnim životom. Udaljila sam se od medija, želim da imam privatnost – istakla je ona tada i dodala da je ostvarila svoj najveći san iz detinjstva time što je bila prva na svetu.
LJubavnu romansu sa suprugom Brankom, Jelena je otpočela 2020. godine, dok su ćerku Unu dobili u aprilu 2021. godine.
(Blic)