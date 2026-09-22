Jelena Janković, bivša srpska teniserka, već godinama sa suprugom i ćerkom uživa u luksuznoj vili koju poseduje, u Americi. A na Instagramu s vremena na vreme objavi neki kutak luksuza u kome sa porodicom živi.

Vila, koju je porodica odabrala za svoj dom, prostire se na 1.500 metara kvadratnih, u elitnom mestu Rančo Santa Fe u blizini San Dijega.

Vila poseduje čak osam spavaćih soba, ali i 11 kupatila, bazen, teretanu, ali i bilijar salu, u kojoj mogu uživati gosti Jelene i njenog supruga, doktora Branka Baraća.

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Za potpuno opuštanje tu su sauna i sala za masažu, dok su za zabavu zaduženi kućni bioskop i impresivni vinski podrum koji krije čak 1.500 boca vina.

Kuću okružuje prelepo imanje, cveće, i rastinje, koje celokupnom imanju, koje poseduje i svoj teniski teren, daje potpunu oazu mira.

Vila se prostire na 1.500 kvadrata. Ima osam spavaćih soba, 11 kupatila, bilijar salu, bazen, teretanu, teniski teren, saunu, salu za masažu, bioskop i vinski podrum sa 1.500 boca.

"Živim mirnim životom"

Podsetimo, nekadašnja teniserka već neko vreme je u penziji, te uživa u porodičnom životu i odrastanju svoje ćerke Une.

– Lepo je u penziji. Već tri godine sam majka, živim mirnim životom. Udaljila sam se od medija, želim da imam privatnost – istakla je ona tada i dodala da je ostvarila svoj najveći san iz detinjstva time što je bila prva na svetu.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

 

LJubavnu romansu sa suprugom Brankom, Jelena je otpočela 2020. godine, dok su ćerku Unu dobili u aprilu 2021. godine.

(Blic)

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