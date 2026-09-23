Tragedija u Mrčajevcima potresla je porodicu, prijatelje i meštane ovog mesta, nakon što je M. I., brat od strica poznatog pevača Miroslava Ilića, pronađen mrtav u šahti.

Kako za "Kurir" tvrdi dobro obavešten izvor blizak slučaju, M. I. je kobnog dana krenuo iza kuće kako bi namestio ventil. Međutim, sa tog mesta se više nije vratio. Foto: ATA images/A. Ahel

- Krenuo je iza kuće da namesti ventil. Otišao je da završi to što je naumio, ali se odatle nije vratio. Ubrzo je nastala velika zabrinutost - tvrdi izvor za Kurir.

Sve još uvek pod velom misterije

Prema njegovim rečima, još uvek nije poznato šta se tačno dogodilo M. I. i na koji način je došlo do smrtnog ishoda. NJegovo telo pronađeno je u šahti, ali za sada nema potvrđenih informacija da li je do smrti došlo usled utapanja ili je reč o drugoj vrsti povrede.

Okolnosti pod kojima je nastradao još nisu razjašnjene, a odgovor na pitanje šta se dogodilo trebalo bi da daju nadležni organi i rezultati istrage i obdukcije. Foto: Društvene mreže

M. I. je, kako se zna, bio brat od strica Miroslava Ilića, a vest o njegovoj smrti posebno je potresla porodicu i meštane Mrčajevaca, mesta koje je neraskidivo povezano sa popularnim pevačem.

Kako je Kurir već objavio, sahrana M. I. biće održana sutra, 24. septembra, u Mrčajevcima, sa početkom u 13 časova.

Do okončanja svih provera ostaje nepoznato šta se dogodilo u trenucima nakon što je M. I. otišao iza kuće. Nadležni će utvrditi kako je dospeo u šahtu i šta je neposredno prethodilo njegovoj smrti.

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