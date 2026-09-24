Jelena Karleuša bila je danas na još jednom snimanju emisije "Pinkove zvezde", a novinare su zanimale fotografije iz njenog sinoćnjeg izlaska sa mlađim muškarcem.

"Činjenica je da volim mlađe muškarce"

Na pitanje da li je probala piletinu, Jelena je odgovorila u svom stilu. Foto: ATA images/A. Ahel

- Ja piletinu ne jedem ja sam vegeterijanac. Činjenica je da su svi moji muškarci uvek bili mlađi i da ja volim mlađe. Jer muškarci stare brže od žena. U provodu je bilo super, ali to mi je prijatelj, a i da je bilo šta drugo ne bih vam rekla. Mislim, o meni se sve zna i ne mogu ni da krijem, ali evo svi me pitaju za tog dečka. Eto, to mi je prijatelj.

- Mi žene smo same sebi uskočile u usta i sada jedemo ono što smo pričale decenijama unazad. Muškarac mora da bude muškarac, a žena, žena. Kada se muškarac ponaša kao žena, to ne mora da znači da je gej, nego da je samo... Da ne koristim neku reč - rekla je Jelena za "Kurir".

"Ja malo starija i opasnija, smotala sam ga"

Podsetimo, pevačica je jednom prilikom otvoreno govorila o razlici u godinama, ali i o tome zbog čega je upravo Duško bio muškarac koji je uspeo da osvoji njeno srce.

- Ja malo starija i opasnija, smotala sam ga, on je bio mladi fudbaler francuskog prvoligaša, imao je samo 21 godinu- Govorila je Karleuša sa osmehom, prisetivši se perioda kada je njihova ljubavna priča počela. Foto: ATA images/A. Ahel

Kako je tada isticala, za nju je bilo važno da muškarac koji joj priđe bude dovoljno samouveren da se izbori sa njenim karakterom i javnim životom.

- Prvo smatram da je bio potreban jako, jako samouveren muškarac koji će da mi priđe, onda sa druge strane neko ko bi mene prihvatio ovakvu kakva ja jesam, a ne da pokuša da me menja - govorila je Jelena.

NJihova veza privukla je ogromnu pažnju javnosti, a ljubavna priča koja je počela između popularne pevačice i mladog fudbalera godinama je bila jedna od najpraćenijih na domaćoj javnoj sceni.

Foto: ATA images/A. Ahel/M. Tešić

Karleuša i Tošić su tokom zajedničkog života dobili dve ćerke, Atinu i Niku, a kroz godine su prolazili kroz različite faze odnosa, od velikih ljubavnih trenutaka do turbulencija koje su punile naslovne strane.

Iako je njihov odnos godinama bio pod budnim okom javnosti, ostaje pitanje šta budućnost nosi za nekadašnji estradno-fudbalski par. Posle svega što su zajedno prošli, ostaje nam da vidimo hoće li ljubav ovog puta pobediti sve razlike, nesuglasice i turbulencije koje su ih pratile.

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