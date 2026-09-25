Muzičar Momčilo Bajagić Bajaga oglasio se nakon što je Udruženje hrvatskih branitelja (UHB RH) uputilo zvaničan apel ministrima i Vladi Hrvatske sa zahtevom da se donesu propisi, a tiču se pojedinih javnih ličnosti iz Srbije. Na listi su on, Lepa Brena i Miroslav Ilić, a traži se zabrani ulaska u tu zemlju.

Nakon što su se u hrvatskim medijima pojavili navodi i saopštenje Udruženja branitelja, muzičar Momčilo Bajagić Bajaga bio je kratak u izjavi za domaće medije i nije želeo da ulazi u dublje rasprave.

- Hvala najlepše, video sam sinoć, ali ne bih to komentarisao - poručio je kratko Bajaga za "Kurir".

Hrvatski branitelji udarili na srpske izvođače

U saopštenju koje je prenela agencija Hina, navodi se da Udruženje hrvatskih branitelja traži donošenje mera kojima bi se zabranio ulazak u Hrvatsku umetnicima i javnim ličnostima za koje tvrde da šire mržnju i nesnošljivost, veličaju zločince i podržavaju ratnohuškačke politike.

U svom dopisu ministrima, branitelji su posebno izdvojili Miroslava Ilića, Lepu Brenu i Momčila Bajagića Bajagu, ali i idejnog začetnika Memoranduma SANU Dejana Medakovića, optužujući ih za delovanje u prošlosti.

- Poštovani ministri, vaše službe nemaju pojma kako su na mržnju i agresiju prema hrvatskom narodu podsticali Miroslav Ilić, Lepa Brena i Momčilo Bajagić-Bajaga, ili idejni začetnik Memoranduma SANU Dejan Medaković - navodi se u saopštenju UHB RH.

"Ne tražimo cenzuru, nego odgovornost"

Pored pritiska na Vladu i nadležna ministarstva, branitelji su uputili kritike i lokalnim i regionalnim vlastima u Hrvatskoj, tvrdeći da političari dovode i finansiraju nastupe srpskih izvođača. Iz udruženja su, međutim, naglasili da njihov apel nije poziv na cenzuru.

- Ne tražimo cenzuru, nego odgovornost. Ne tražimo zabrane zbog nečijeg mišljenja. Tražimo da se pre angažovanja zna kome se daju bina, novac i prostor u Hrvatskoj, jer je bolje proveriti pre nego se izvinjavati posle - zaključuje se u saopštenju

BONUS VIDEO: