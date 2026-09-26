Osim toga, naglasila je da želi dugovečnost u karijeri bez sagorevanja, ali i prostor za proširenje porodice u budućnosti.

Foto: TV Pink printskrin

 

- Ne želim da radim istim intezitetom kao do sada i to sam jasno pokazala u ovoj sezoni. Vratila sam petak Sarapi. To lično ja sam vratila, na sastanku je nas 20 bilo, ja sam ustala i rekla da ja taj petak više ne želim da radim, jednostavno jer ne mogu, ljudi moraju to da razumeju - započela je Jovana. 

- Ja sam kući jako porodična. Lea zahteva punu pažnju, matematika i srpski moraju svaki dan da se rade sa njom ako hoćeš da dete izvedeš na pravi put. Hoću još dece, veliku porodicu. Hoću i veliku karijeru, ali i da trajem. Ne mogu ja da vučem ko muškarac po 3, 4 dana, mogu ali ću da trajem kraće", objasnila je voditeljka.

Foto: TV Pink printskrin

 

- Znači ja sam vratila petak i rekla subota i nedelja su moji dani, ja ne želim da radim više kao što sam radila. Najviše sam radim od svoje 14. do 35. godine, jer nisam imala nikoga i morala sam da se borim da bih postala mega zvezda - ispričala je Jovana Jeremić u emisiji "Minsko polje".

(MONDO)

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