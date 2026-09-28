Kompanija koja je prodavala karte za koncert Dina Merlina koji je otkazan je saopštila danas da će iz sopstvenih izvora obezbediti sredstva kako bi kupcima što pre bio vraćen novac.

Navevši da iako nisu odgovorni za otkazivanje koncerta Merlina u Kraljevu, niti za spor između organizatora i menadžmenta izvođača, dodali su da će učiniti "sve da kupci svoj novac dobiju nazad u najkraćem mogućem roku".

"Odmah nakon toga kontaktiran je organizator kako bi informacija bila proverena, ali ni tada nije potvrđeno otkazivanje i komunikacija je nastavljena kao da će se koncert normalno održati. Samo sat vremena kasnije, u javnosti je objavljeno saopštenje Saunder mjuzika o otkazivanju koncerta", saopštila je kompanija.

Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Zvaničnu potvrdu o otkazivanju koncerta Dina Merlina dotična kompanija je na insistiranje dobila narednog jutra putem elektronske pošte.

"U danima koji su usledili, umesto jasnog rešenja i povraćaja novca kupcima, kompanija se našla između dve strane koje su međusobno prebacivale odgovornost za otkazivanje koncerta i za novac koji je uplaćen organizatoru", navedeno je u saopštenju.

Iz kompanije je istaknuto da "kupci ulaznica svoj ugovorni odnos imaju sa formalnim organizatorom koncerta, a ne sa Digi Medijom".

"U želji da se pronađe najbrže moguće rešenje i da kupci ne čekaju godine na okončanje sudskih postupaka između drugih strana, pokušao da pronađe način da se deo sredstava obezbedi odmah", istaknuto je u saopštenju. Foto: ATA images/A. Ahel

Digi Medija je ponudila mogućnost da se kompaniji "pravno regulisanim putem prenese iznos od 100.000 evra koji je, prema dostavljenim informacijama, Saunder mjuzik prethodno uplatio Digi Mediji kao garanciju".

"U tu svrhu pripremljen je i trojni ugovor o asignaciji, sa kojim je organizator prethodno načelno bio saglasan, ali je nakon dostavljanja dokumenta na potpis odbio da ga potpiše", navedeno je u saopštenju.

Kako je naglašeno, "zbog toga je doneta odluka da, uprkos tome što sredstva od prodaje ulaznica više nisu na njegovom računu, obezbedi novac za povraćaj kupcima i preuzme finansijski teret koji je nastao usled postupanja organizatora".

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