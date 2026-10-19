Pevačica Katarina Didanović porodila se 19. oktobra i na svet donela svoje drugo dete! Srećne vesti usrećile su porodicu, a ponosni roditelji, Katarina i njen suprug Ivica Guberac, sinu su dali ime Teodor.

Katarina je srećne vesti podelila sa pratiocima na Instagramu, gde je objavila niz fotografija nastalih u bolničkoj sobi, a uz njih je kratko napisala: "Teodor", uz datum rođenja i plavo srce.

Beba je rođena u 5.33, a na svet je došla sa 3.730 grama i 56 centimetara. Ponosna mama pokazala je i detalje iz bolničkog krevetića, dok je lice novorođenčeta na fotografijama prekrila plavim srcem.

NJen suprug, nekadašnji fudbaler Ivica Guberac, došao je da je obiđe, a sa njim je bio i njihov stariji sin Luka.

Najemotivniji prizor zabeležen je na fotografiji na kojoj Luka leži pored tek rođenog brata Teodora, što je jedan od najlepših trenutaka koje je Katarina podelila sa svojim pratiocima

Pevačica nije krila zahvalnost zbog prinove, pa je uz fotografije napisala: "Hvala ti Bože na svemu", uz emotikone koji simbolizuju ljubav i sreću.

Značenje imena

Ime Teodor potiče od grčkih reči Theos, što znači "Bog", i doron, što znači "dar". Značenje imena Teodor je "Božji dar" ili "dar od Boga".

Ime je rasprostranjeno u mnogim kulturama, a povezuje se sa verom, blagoslovom i zahvalnošću.

Pričala o dojenju na javnom mestu

Inače, Katarina Didanović je iskreno progovorila o temi dojenja na javnim mestima nakon što je na svet donela prvog sina.

- Ja sam do skoro dojila, tako sam osetila, ali je bilo komentara: 'Pa gde ćeš više, dosta je, velik je...' Odemo na odmor, pa u avionu gledaju... Svakom detetu je to neka sigurnost, tako da se nisam obazirala, samo sam slušala sebe. Naravno, znači mi i iskustvo moje sestre, moje mame, svekrve... Mnogo je bitno da je okruženje koje je oko vas pravo i da slušate iskustva onih kojima verujete i koje volite - rekla je pevačica za Kurir tada.