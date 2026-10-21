Pevačica Biljana Jevtić i njen suprug, pevač Aca Ilić, važe za jedan od najlepših parova na estradi, a mnogi ne znaju da je Ilić par godina mlađi od svoje drage.

Pevačica je pre nekoliko dana proslavila 67. rođendan, a malo je poznato da je Bilja od supruga starija dve godine. Foto: Amir Hamzagić/ATA images

Pevačica je rođena 17. oktobra 1959. godine, a Aca 5. maja 1961. godine.

Ova mala razlika u godinama njima nikada nije predstavljala problem, te njih dvoje decenijama uživaju u skladnom braku i ljubavi.

LJubavna priča ovog estradnog para počela je u januaru davne 1986. godine tokom muzičke turneje. Biljana je otkrila da je na pitanje menadžera koga želi od pevača na turneji, odmah odgovorila da to bude Aca Ilić. Foto: ATA images/A. Ahel

Prve varnice pojavile su se tokom novogodišnjeg nastupa.

- Zagrlili smo se i poljubili, to je bio malo duži zagrljaj. Čestitali smo Novu godinu, a njena ruka je posle čestitanja ostala malo duže na mom ramenu, ona je važila za jednu od poželjnijih dama tada - prisetio se Aca početka ljubavi koja traje četiri decenije.

(Informer)

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