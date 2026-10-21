Pevačica Biljana Jevtić i njen suprug, pevač Aca Ilić, važe za jedan od najlepših parova na estradi, a mnogi ne znaju da je Ilić par godina mlađi od svoje drage.

Pevačica je pre nekoliko dana proslavila 67. rođendan, a malo je poznato da je Bilja od supruga starija dve godine.

Foto: Amir Hamzagić/ATA images

 

Pevačica je rođena 17. oktobra 1959. godine, a Aca 5. maja 1961. godine.

Ova mala razlika u godinama njima nikada nije predstavljala problem, te njih dvoje decenijama uživaju u skladnom braku i ljubavi.

LJubavna priča ovog estradnog para počela je u januaru davne 1986. godine tokom muzičke turneje. Biljana je otkrila da je na pitanje menadžera koga želi od pevača na turneji, odmah odgovorila da to bude Aca Ilić.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Prve varnice pojavile su se tokom novogodišnjeg nastupa.

- Zagrlili smo se i poljubili, to je bio malo duži zagrljaj. Čestitali smo Novu godinu, a njena ruka je posle čestitanja ostala malo duže na mom ramenu, ona je važila za jednu od poželjnijih dama tada - prisetio se Aca početka ljubavi koja traje četiri decenije.

(Informer)

Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
Sport

Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!

"Bio sam na pragu potpisa za crno-bele, dva sata kasnije promenio sam mišljenje!" Kamerun Pejn o ponovnom dolasku u Evroligu
Sport

"Bio sam na pragu potpisa za crno-bele, dva sata kasnije promenio sam mišljenje!" Kamerun Pejn o ponovnom dolasku u Evroligu

BONUS VIDEO:

Pročitajte još

"Ivanova korita": Čuveni Merimin hit krije tragičnu priču

"Ivanova korita": Čuveni Merimin hit krije tragičnu priču

11:28

Hitno napustila emisiju: Dušici pozlilo u programu uživo

Hitno napustila emisiju: Dušici pozlilo u programu uživo

10:47

Biće i dres-kod:Jovana Jeremić isplanirala sopstvenu sahranu

Biće i dres-kod:Jovana Jeremić isplanirala sopstvenu sahranu

08:58

Oženjen je: Aleksandra bila intimna sa mlađim kolegom

Oženjen je: Aleksandra bila intimna sa mlađim kolegom

10:20

#VIP #Biljana Jevtić #Bilja Jevtić #Aca Ilić #Pevač Aca Ilić #Aleksandar Aca Ilić #Pevačica Biljana Jevtić #Biljana Jevtić godište #pevačica Bilja Jevtić #Biljana Jevtić i Aca Ilić #Aca Ilić i Biljana Jevtić #Aca Ilić godište #Bilja Jevtić godište
Komentari 0
ХРВАТИ ЗГРОЗИЛИ ЦЕО РЕГИОН! Опет би да кољу Србе и спремају нови Јасеновац

HRVATI ZGROZILI CEO REGION! Opet bi da kolju Srbe i spremaju novi Jasenovac