Pevačica Biljana Jevtić i njen suprug, pevač Aca Ilić, važe za jedan od najlepših parova na estradi, a mnogi ne znaju da je Ilić par godina mlađi od svoje drage.
Pevačica je pre nekoliko dana proslavila 67. rođendan, a malo je poznato da je Bilja od supruga starija dve godine.
Pevačica je rođena 17. oktobra 1959. godine, a Aca 5. maja 1961. godine.
Ova mala razlika u godinama njima nikada nije predstavljala problem, te njih dvoje decenijama uživaju u skladnom braku i ljubavi.
LJubavna priča ovog estradnog para počela je u januaru davne 1986. godine tokom muzičke turneje. Biljana je otkrila da je na pitanje menadžera koga želi od pevača na turneji, odmah odgovorila da to bude Aca Ilić.
Prve varnice pojavile su se tokom novogodišnjeg nastupa.
- Zagrlili smo se i poljubili, to je bio malo duži zagrljaj. Čestitali smo Novu godinu, a njena ruka je posle čestitanja ostala malo duže na mom ramenu, ona je važila za jednu od poželjnijih dama tada - prisetio se Aca početka ljubavi koja traje četiri decenije.
(Informer)