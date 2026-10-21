Kako je Jovana istakla, umesto tradicionalne sahrane obeležene tugom i suzama, želi poseban događaj kako bi i na kraju poslala poruku o životu. 

Takođe će zahtevati i poseban dres-kod za sve prisutne.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Govoreći bez zadrške, Jovana je poručila da želi da se proslavi činjenica da je živela:

- Kada dođe taj momenat, hoću da umrem, ali da se zna da sam živela i da se napravi žurka kada me više ne bude bilo, a ne sahrana. Kakva crna sahrana?! Da me oplakuju tu nešto i nariču po groblju... Ne, bre, pravi se žurka, imaće se i dres-kod šta će ljudi da obuku. Živela jedna fatalna žena, zvala se Jovana Jeremić.

Foto: TV Pink printskrin

 

Ona je dodala i da ne veruje da će njeno ime ikada pasti u zaborav:

- Žurku pravim, bre, čoveče, budite srećni jer ja ću i mrtva da živim jer sam rođena da uđem u legendu. Nisam rođena da umrem kao običan čovek. Meni će i sahrana biti avangardna. Moje ime nikada neće umreti - rekla je Jovana za Alo.

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