Željko Mitrović je pomoću veštačke inteligencije kreirao pesmu i animirani spot posvećen Jovani Jeremić. Kada je video-materijal emitovan, voditeljka je doživela emotivni šok i počela da briše suze u programu uživo.

Posebno ju je ostavila bez teksta preciznost kojom je veštačka inteligencija prikazala njene detalje i fizičke karakteristike. „Do te mere je sve skinuo, da ja ne mogu da verujem, čak i stajlinge, oblik butina... Ja sam šokirana, sve do mladeža je skinuo”, izjavila je vidno oduševljena voditeljka. Ovo je inače drugi animirani spot kojim je Mitrović obradovao Jovanu.

Foto: TV Pink printskrin

 

Vidno ganuta, Jovana Jeremić se javno zahvalila vlasniku ružičaste televizije na poštovanju i podršci. Istakla je da ne postoje reči za ovakav gest i naglasila koliko joj znači što je ostao uz nju u najtežem životnom periodu, poručivši da joj je pružena ljubav i poštovanje koje ne zaboravlja.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Ovaj emotivni trenutak dolazi nakon burnijih faza u njihovoj poslovnoj saradnji. Naime, Mitrović je ranije u programu uživo kaznio Jovanu smanjenjem plate za 50 odsto zbog propusta i emitovanja neautorizovanog video-snimka bez saglasnosti uredništva. Voditeljka je tada naglasila da je kaznu prihvatila viteški i naučila lekciju, dok je najnoviji gest pokazao da je njihov poslovni i privatni odnos na visokom nivou.

(Blic)

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