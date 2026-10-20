Željko Mitrović je pomoću veštačke inteligencije kreirao pesmu i animirani spot posvećen Jovani Jeremić. Kada je video-materijal emitovan, voditeljka je doživela emotivni šok i počela da briše suze u programu uživo.
Posebno ju je ostavila bez teksta preciznost kojom je veštačka inteligencija prikazala njene detalje i fizičke karakteristike. „Do te mere je sve skinuo, da ja ne mogu da verujem, čak i stajlinge, oblik butina... Ja sam šokirana, sve do mladeža je skinuo”, izjavila je vidno oduševljena voditeljka. Ovo je inače drugi animirani spot kojim je Mitrović obradovao Jovanu.
Vidno ganuta, Jovana Jeremić se javno zahvalila vlasniku ružičaste televizije na poštovanju i podršci. Istakla je da ne postoje reči za ovakav gest i naglasila koliko joj znači što je ostao uz nju u najtežem životnom periodu, poručivši da joj je pružena ljubav i poštovanje koje ne zaboravlja.
Ovaj emotivni trenutak dolazi nakon burnijih faza u njihovoj poslovnoj saradnji. Naime, Mitrović je ranije u programu uživo kaznio Jovanu smanjenjem plate za 50 odsto zbog propusta i emitovanja neautorizovanog video-snimka bez saglasnosti uredništva. Voditeljka je tada naglasila da je kaznu prihvatila viteški i naučila lekciju, dok je najnoviji gest pokazao da je njihov poslovni i privatni odnos na visokom nivou.
(Blic)