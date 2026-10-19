LJubav ne poznaje granice, godine, ni vreme, a to može potvrditi i popularni par, Goca Tržan i njen 14 godina mlađi suprug Raša Novaković.

NJih dvoje inače zajedno učestvuju u svakodnevnim obavezama, a sada su rešili da naprave predah i priušte sebi zasluženi odmor. Foto: Instagram printskrin/gocatrzan

Goca i Raša otputovali su u Afriku, odakle su se oglasili nizom fotografija na kojima se prepuštaju strastvenom zanosu na plaži.

U kupaćim kostimima, nisu skidali ni pogled, ni ruke jedno sa drugog, a Goca je ostavila samo kratak komentar koji govori više od 1.000 reči.

- Samo nas dvoje - napisala je ona ispod fotografija objavljenih na Instagramu.