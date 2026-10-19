LJubav ne poznaje granice, godine, ni vreme, a to može potvrditi i popularni par, Goca Tržan i njen 14 godina mlađi suprug Raša Novaković.

NJih dvoje inače zajedno učestvuju u svakodnevnim obavezama, a sada su rešili da naprave predah i priušte sebi zasluženi odmor.

Foto: Instagram printskrin/gocatrzan

 

 

Goca i Raša otputovali su u Afriku, odakle su se oglasili nizom fotografija na kojima se prepuštaju strastvenom zanosu na plaži.

U kupaćim kostimima, nisu skidali ni pogled, ni ruke jedno sa drugog, a Goca je ostavila samo kratak komentar koji govori više od 1.000 reči. 

Foto: Instagram printskrin/gocatrzan

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Foto: Instagram printskrin/gocatrzan

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Foto: Instagram printskrin/gocatrzan

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Foto: Instagram printskrin/gocatrzan

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- Samo nas dvoje - napisala je ona ispod fotografija objavljenih na Instagramu.

 

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