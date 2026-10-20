Naš poznati muzičar Momčilo Bajagić Bajaga je u jednom intervjuu, između ostalog, govorio i svom najvećem poroku.

On je prisutan na sceni već decenijama i ranije se često nezvanično spekulisalo da je imao problema sa opijatima.

Sve to je i ostalo samo na nivou priča. Bajaga nikada nije komentarisao te navode, a nikada generalno nije voleo ni da mnogo govori o svom privatnom životu.

No, svojevremeno je napravio ustupak za čuvenu novinarku Miru Adanju Polak, i pričao o mračnim epizodama iz svog života. Foto: V. Danilov

Mračnim epizodama, koje su se, na sreću, završile.

Mira je Bajagu, koji je svojevremeno jednu svoju čuvenu pesmu posvetio poznatoj pevačici, upitala kako se borio sa slavom, odnosno umorom od iste.

Kako je podnosio to što je kao veoma popularni muzičar stalno bio pod lupom i u fokusu medija.

Bajagić je tada priznao u čemu je tražio spas - spas koji je posle mogao da mu postane i veliki problem.

- Dug period sam bio izložen javnosti, što mi baš i nije prijalo. Pokušate sebe da naterate da ne reagujete loše. Tu naravno razne stvari mogu da vam pomognu... Tako da sam ja... Ranije su nam u rajder listi ( spisak potrepština koje izvođači traže da ih čekaju pred koncerte ) uvek bili voda i DŽek Denijels, sada su voda i sok od pomorandže - rekao je Bajaga.

(Glosi)

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