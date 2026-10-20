Naš poznati muzičar Momčilo Bajagić Bajaga je u jednom intervjuu, između ostalog, govorio i svom najvećem poroku.

On je prisutan na sceni već decenijama i ranije se često nezvanično spekulisalo da je imao problema sa opijatima.

Sve to je i ostalo samo na nivou priča. Bajaga nikada nije komentarisao te navode, a nikada generalno nije voleo ni da mnogo govori o svom privatnom životu.

No, svojevremeno je napravio ustupak za čuvenu novinarku Miru Adanju Polak, i pričao o mračnim epizodama iz svog života.

Foto: V. Danilov

 

Mračnim epizodama, koje su se, na sreću, završile. 

Pročitajte još

Završio težak fakultet: Šta je po obrazovanju Nedeljko Bilkić?

Završio težak fakultet: Šta je po obrazovanju Nedeljko Bilkić?

12:50

"Mene su pesnicom u grudi": Bolni detalji Čkaljinog života

"Mene su pesnicom u grudi": Bolni detalji Čkaljinog života

12:23

"DŽoni je loš čovek!" Štulić reagovao na izjavu kolege

"DŽoni je loš čovek!" Štulić reagovao na izjavu kolege

09:27

"Zašto da ne pokažem uvele grudi?" Eva se u 85. skinula naga

"Zašto da ne pokažem uvele grudi?" Eva se u 85. skinula naga

08:16

Mira je Bajagu, koji je svojevremeno jednu svoju čuvenu pesmu posvetio poznatoj pevačici, upitala kako se borio sa slavom, odnosno umorom od iste.

Kako je podnosio to što je kao veoma popularni muzičar stalno bio pod lupom i u fokusu medija.

Bajagić je tada priznao u čemu je tražio spas - spas koji je posle mogao da mu postane i veliki problem. 

- Dug period sam bio izložen javnosti, što mi baš i nije prijalo. Pokušate sebe da naterate da ne reagujete loše. Tu naravno razne stvari mogu da vam pomognu... Tako da sam ja... Ranije su nam u rajder listi ( spisak potrepština koje izvođači traže da ih čekaju pred koncerte ) uvek bili voda i DŽek Denijels, sada su voda i sok od pomorandže - rekao je Bajaga. 

(Glosi)

"Bio sam na pragu potpisa za crno-bele, dva sata kasnije promenio sam mišljenje!" Kamerun Pejn o ponovnom dolasku u Evroligu
Sport

"Bio sam na pragu potpisa za crno-bele, dva sata kasnije promenio sam mišljenje!" Kamerun Pejn o ponovnom dolasku u Evroligu

"Bomba" je "eksplodirala"! Bivši centar Lejkersa zvanično pojačao Crvenu zvezdu (FOTO)
Sport

"Bomba" je "eksplodirala"! Bivši centar Lejkersa zvanično pojačao Crvenu zvezdu (FOTO)

BONUS VIDEO:

#VIP #Momčilo Bajagić Bajaga #Bajaga #Bajaga i instruktori
Komentari 0
СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ: Осуде из Сарајева не могу заменити одговоре из Србије

STUDENTSKI PARLAMENT UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU: Osude iz Sarajeva ne mogu zameniti odgovore iz Srbije