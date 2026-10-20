"DŽoni Štulić je loš čovek, sada evo ponovo to kažem. Ne treba mešati lik i delo. Zaista smo se potrudili da ga gurnemo u neki fokus jer smo osećali da to vredi. On više nije tražio ničije mišljenje, nego je samo tražio potvrdu onoga što je mislio da je ispravno, a mislio je da je apsolutno u svemu u pravu. Autor vrhunskih stihova, vrhunskih pesama ali se kao čovek pokazao kao loš", rekao je Hus.
U međuvremenu, oglasio se DŽoni Štulić, a njegovu pisanu reakciju na Husovu izjavu da je loš čovek prenosimo u celosti:
"A sad ću prijeći na Husa, pošto vrti jednu te
istu priču već desetljećima, pogotovo nakon
hrvatskog osamostaljenja (što ne znači da je i
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prije bio išta bolji). Tu njegovu priču - kako
nisam bio dovoljno dobar za Valjak (na svu sreću)
- treba naći u kolutanju mojih očiju prilikom
izvođenja njegovih glazbenih bisera, a još i
više u njegovom hvastanju posjedovanja demo
snimka (radi se o dvanaest pjesama, i, bez brige,
Aki ih pjeva), kad reče da bi mnogi na Zapadu
dali masne pare za nj, jasno, nije imao na
umu jedino skupljačku vrijednost istog, nego bjeh,
hoću li reći, izuzetan gitarista, ako i
derah ritam, dapače, ritam gitaristom se i smatrah
(ne u klasičnom rock smislu), jer sola su dosadna, a ja
imadoh još pune ruke posla s komponiranjem,
pjevanjem, menadžerstvom, tiskom, pa i plaćanjem najvećeg
poreza na Balkanu, da ne pominjem ljubavne jade
i podstanarstvo. Riječju, Hus nije skladatelj, ni za
milion godina neće uspjeti pjesmu napraviti,
to je što se tiče glazbe, ali bio je izvrstan
solo gitarista (u ono doba), međutim, najveća
teškoća mu je sporost poimanja – da mu misao
pređe jedan metar od dupeta do glave treba mu
sva reinkarnacija, unatoč svim za tu svrhu od
boga stvorenim ganglijama. Tako može biti da ga
otpuste iz vojske ne samo zbog unutarnjeg uha,
nego i razumijevanja – ako nađu da je ispod
svakog nivoa – budući je usklađenost pokreta
veoma važna, pogotovo kod usiljenih marševa.
Što se tiče međusobnog prebijanja dugova, Hus
napravi odličan posao na oba moja singla,
uglavnom zato što sam, oslobođen produciranja,
imao vremena nadzirati sve i svakoga (što sam
radio i kao producent, sve organiziravši,
ali neslužbenim se često više postiže nego
službenim, jer onda se ne spava na ušima), na primjer,
njegova produkcija Haustorovog prvog albuma,
(kod produkcije mislim na zvuk), je možda trunku bolja
od Mlinarčevog zvuka mog prvog albuma, koji je
najgora zvukovna ploča u povijesti rokenrola.
Zauzvrat, unaprijed mu se odužih dvotjednom probom
ča mu dade novu krv na kojoj sve do danas opstaje,
jer Valjak je sedamdeset osme, pred njegov odlazak u
vojsku, bio mrtvorođenče. Na sâm pomen dvotjednog
vježbanja s DŽonijem bez problema puni Arene.
Prelazim na ekavicu. Međutim, ne stoji, što Hus
negde u novinama veli, da je vodio Azru
u studio na demo snimanje dok još ni imena
nisu imali (toliko je neuk, što se prevodi
kao ignorant, da je to strašno, i, uostalom, to
na svoju ruku uradi, što znači da mu se lampica,
namirisavši korist, upali). Beše to pred leto
sedamdeset osme, imadosmo nastupe pre toga,
pa to i uslovi da se Hus primi istoga - demo
snimaka - pogotovo jer je u vojsku išao, pa se
sa životom opraštao, a možda je hteo i nešto
novo započeti, kad se vrati, jer dobro je znao
svoje poslovne mogućnosti, ali nije imao
pesama niti sveže krvi koja mu je otada
produžila glazbeni život sve do sada, unatoč
povremenim prekidima i odjavama istoga.
Tu se, dakle, itekako okoristio, izravno
i posredno, što je jedno drugo nadopunjavalo.
Sa glazbene strane, to nije bilo sjajno zbog sijaset
razloga: odvratnog fuša u kome se sve radilo,
čemu je veoma pogodovala tadašnja lozinka,
‘niko me ne može toliko malo platiti koliko
ja mogu malo raditi,’ kao i svega ostaloga.
Također (tu isto dajem Husu za pravo), nije bilo
razumevanja između mene i drugih pankrtskih
glazbenika, pa je Truli opravdano primetio
da to ništa ne valja, to jest da ovi nemaju pojma
(onda su uspeli kao Film, premda sa novim pevačem,
što pomogne njihovom slučaju). Zatim sam ja tešio
Husa u oktobru tê iste godine, zatekavši ga
u uniformi na Azrinom nastupu, prilikom tê
turneje po Hrvatskoj od deset gradova – što njemu
sve do dana današnjeg ne uspeva (otkako svira
uglavnom oko Celja, moguće zbog grofova Celjskih),
mimo sve pomoći domaćih i stranih Pivovara
ča mu omogućuju sponzorski život – što poluči
da smo nedugo potom, dolaskom proleća, otvorili
pesme u njegovom stanu da vidimo šta imamo
(vežbali smo šest njegovih i šest mojih pesama, i
dok moje trajahu dve i po minute sa tridesetak
obrata akorda, njegove behu petominutne
sa četiri akorda, A mol, G dur, F dur i E dur),
ali tu je najveći problem bila moja gitara,
imadoh, naime, belog Strata koji se nikako
nije dao naštimati, dok mu je treća žica bila
mrtva - zbog slabog spoja vrata i trupa je zvučala
poput tremola. To je kao da igrate na travi
bez krampona, odnosno čepova, o nekoj taktici
igre nema ni govora. Što to, što Akijeva muka
pevanja u visokom ključu, pa otuda mome uhu
skičanja (ta uostalom, sasvim smo iz drugog fazona),
što kolutanje očima, tek sve to uslovi da se
jedino basista Fuma zapali, kome se to jako
svidi, a ni Stančiću nije bilo mrsko, međutim,
da bi to uspelo moralo se pevača zameniti,
novu gitaru nabaviti, pa, krenuvši kao Klif
Ričard i Šedouzi, svoje samoljublje zatomiti,
i, dakako, menadžera, kojem me proslede za gajbu
pive, razuveriti. To je tada bilo previše.
Ali, pogledamo li unatrag, sve što Valjak ikad
napravi bejaše sedamdeset deveta (Jablan) i
osamdeseta (Kad Miki kaže da se boji), dakle,
mogli su komotno sa mnom u odelima tamburati
do osamdeset četvrte, a onda do rata umesto
Ekaterine Velike Sedam sekretara dobiti,
i priliku da se po njima trg nazove imati.
Eh da je bilo pameti, unatoč besmislicama
koje neumorno prosipa, barem što se mene tiče,
premda njegovo umovanje zahteva debele živce,
otprilike kao da slušate čoveka sa govornom
manom, pa se od napora da ga shvatite i koju
misao umesto njega pravilno izrazite i
uobličite - kad mu već tačno nameru i htenje
unapred predosetite - silno umorite i sve
dođavola pošaljete, osobito jer celo vreme
prdi u prašinu, odnosno bezuspešno sere kvake,
ili koji god tekući izraz može pokriti svu tu
urođenu jalovost i jalnost koja proizlazi
iz tê muke (tupog mozga, a zahtevne glave), dakle,
secira mene, a misli na sebe, vraćajući se
više od četrdeset leta unatrag - da se okružih
samo onima koji bi mi povlađivali, jer se
držah bogom, što je čista bljezgarija, budući obe
postavke isisa iz prsta, dapače, on je taj koji
klimavce treba, inače ga od mene ne bi odbilo
moje kolutanje očima na njegova glazbena
pregnuća (dokaz da se smatram bogom), i pogotovo
moje zajebantsko pevanje u Jabuci (na suho,
bez benda i nastupa) njegovih tadašnjih uspešnica,
poput ‘prevela me mala žednog preko vode, aj dao
sam joj previše slobode,’ ili ‘obuci večeras
traperice tesne i one svoje cipelice besne,’
da bih okončao sa ‘strašno jedno smo mi.’ To mu se,
naravno, odmah dojavi, i to mi njegovu zlovolju
navuče, za što me čisto zabole, pogotovo ako
uzmemo u obzir da već i pre toga izjavi kako
ne shvata ozbiljno revolucionara koji od
svoje revolucije pravi novce. Najveći uspeh mu
beše uguzivanje preko Mlinarca u sistem; otad
traje preko pedeset leta, jer UDBA je sudba, a
OZNA sve dozna, da on, jadan, ne ostane bez posla.
Međutim, bez mene bi se on do osamdesete skroz
ugasio, jer obično je vojni rok karijere
ustavljao, a njemu je bend već tada, sedamdeset
osme, pre vojske, mrtav bio, bez ikakvih izgleda,
doduše, on odsluži šest meseci, budući ga zbog
slabog sluha otpuste ranije, što je sasvim u redu,
pošto mu međed prdne u uho prilikom rođenja,
to i bude razlog, rekao bih, da nijednu pesmu
ne napravi, ali ja sam sve potrebno za uspeh već
postavio i svojim tokom nastavljao, a on mi je
u tom času trebao manje nego Mlinarec njemu
u njegovom, uz opasku (zbog poredbe i odnosa
veličina) da provedoh sa njime dve sedmice (i
nikad posle toga ne zasvirah kao Kvarni paljak),
dok on bude sa Dragutinom barem pola godine
(isprva žicajući da mu bude predgrupa, a onda,
uguzivši se, otprati ga, snimivši album s njime,
te nastavi bez Geca kao Grupa dvjesto dvadeset
pune tri godine – nema šta, dobra otpremnina), dakle,
vozi se na mom dahu života preko četrdeset
godina, dok bi ovako (da nije bilo njega) u
igru upao ovaj ili onaj ili neko treći,
pošto se to naprosto nije moglo izbeći, kad ništa
manje nego danas palih i žarih u toj nedođiji.
To spada u predodređenost, i još sijaset toga.
Rečju, on se ogrebao o mene, a ne ja o njega.
Otuda svojim himbenim pokroviteljstvom pokušava
sakriti pravo stanje stvari - da je niko i ništa.
To kažem stoga što izjavljuje da mi htede pomoći,
stavljajući Jablana i Mikija na svoje ploče,
premda je dogovor među nama bio da mu prepuštam
sviranje tê dve pesmice, a zauzvrat dobivam singl,
čisti poslovni odnos zbog čega i bude producent
(vidite kako izvrće i laže, jer na račun svog
grebanja i uguzivanja sve do danas i u svakom
sistemu, čvrsto ukorenjen, bez ijedne pesme traje).
U svakom slučaju, pokaza se to dobar đir i dil,
pa i dril, pošto najbolje uratke sa mnom ostvari.
Nadalje, Hus Salijeri veli kako nema dobro
mišljenje o meni, jer dobar autor ne znači da je
i dobar čovek - tog se stava već desetlećima po
medijima drži, premda jošte razloge za taj sud
ne pruži, moguće zato što je lakše prorok biti
nego sa večernjom školom nešto obrazložiti. No
ne mislim da je večernja škola u pitanju (to je to
visoko obrazovanje kojim se diči), već skliski
deo njegove ličnosti koji je grozno frustriran i
pun kompleksa, suočen sa rascepom između htenja
i mogućnosti. Imam dojam da Husa grize savest
- zamine pedesetak godina, a on baš ništa za
pokazati nema s čim će izaći pred Svetog Petra -
ma koliko se trudio nju potisnuti. Valja se
ponadati da će se Pero nekako smilovati,
ako samo poradi sledećeg primera Husove
uviđavnosti: u polučasovnom dokumentarcu
o sebi (Hrvatsko društvo skladatelja), na pitanje
o meni, konačno dođe k sebi, pa to Sfećiju
prepusti, Sfećiju, ča se mladošću, glupošću, pa i
revolucionarstvom pohvali. A tek da mi gitara
stoji kao sedlo na devi - tad bude u punoj formi
(Sfeći). Nepatvoreni Pero Kvrgić. Komičar živi.
Uz sve to, skupa sa Sfećijem, uzima od ZAMP-a i
postotak od praznih CD-ova; ktome mu ni Breginu
‘magareću klupu’ nikako ostavit ne uspeva.
Zato ne veruje u revoluciju ča pravi novce,
već samo u onu koja isplaćuje novce, pošto
za ono prvo nema dara, a za ovo potonje
(po zakonu velikih brojeva i pokroviteljstava),
hvala bogu, još uvek ima dovoljno Pivovara.
Stoga dobivši Porina za životno delo primeti:
“Da je dodana neka izdašna financijska nagrada
to bi bilo još bolje” - u skladu sa ‘strašno jedno smo mi.’
Na primer, ovako će pred sviranje u beogradskoj
Areni, jer treba posetioce nečim privući
(toliko se kurči da to prosto nije za podneti):
"Drago Mlinarec je radio album i to nije srećna
priča, jer nije on mogao da kontoliše DŽonija.
Kad je album izašao svi su pljuvali produkciju.
Međutim, Mlinarec nije imao nikakvu kontrolu,
nego je DŽoni preuzeo komandu, ali kad je
krenula loša produkcija, onda se ogradio.
Mlinarec nije mogao sa njim. DŽoni je diktirao.
Sa mnom ne bi mogao tako jer smo bili (nismo) u
prevelikom klinču" (za dobar zvuk je najviše zaslužan
Petko Kantardžijev). "Kad smo radili njegove pesme
bilo je po mom: ‘Tako to treba i tako će to biti’"
- naglašava Hus. - Što se tiče Mlinarca to uopšte
nije tačno (Hus ništa o tome ne zna, osim onog
što mu je Mlinarec mogao reći). Ja nisam imao
nikakvu kontrolu, pošto je Mlinarcu prepušteno
miksanje, kao producentu (on je u studiju bio
protiv svoje volje, tako da se nije znalo ko pije,
a ko plaća, da li on, snimatelj, ili možda i
dvojica, ja ili Lajner sa jebanim bubnjem), a da
prethodno nisam sa njim prosvirao tê pesme, kao
sa Husom (on, zapravo, pozvavši me k sebi, imade
samo tê pesme snimljene u akustičnoj verziji
- želeo je da snimim to što će biti na ploči - a da
nikad Azru nije čuo, niti mu je to uopšte
bilo blisko, niti je išta o zvuku znao, dakle,
sve ono što je bitno, jer tako se stvari postavljaju),
dodatno tome sa Husom sam, kao gitarist, imao
daleko bolje razumevanje, budući je Mlinarec
iz nekog drugog sveta, da već ne pogađam kojeg. A
Husu je sa mnom išlo sve po loju, otkako sam sve
pre toga sa njim postavio, i mešao sam se samo
gde bi to bilo potrebno, na primer, da se ostavi
čitav solo na kraju Balkana i nešto oko sola
Poziva na ples. Međutim, postavka pesme je moja
- uređena kompozicija kakvu sam hteo čuti
i onako kako se trebala uživo izvoditi
(unatoč tome što je imao slobodu svirati
gitaru po svome, kao i Pađen, jer ionako
moraju nešto svirati, a to je prouzročilo
da su najbolje deonice u životu sa mnom dali),
jasno, sa dve gitare, jer uživo se morah triju
prilagođavati ili pak sasvim nove aranžmane
iznalaziti (na prvom singlu se nađoše neke
zdravorazumske sitnice koje nisu bile moje,
na primer, Stančićev predlog za uvod na A šta da radim).
Poimence, na Balkanu svira samo solo (dadoh mu
i def da solo otprati) i kratku frazu između
strofa i na početku - tarararam, tarararam, ta
tara, sve ostalo je moj aranžman. Na Šta da radim
svira onako kako smo po mome uvežbali, jer
nijesam imao primedbi, niti je išta bilo
po njegovom - ja sam kompozitor, a ne on, ktome se
o mojim pesmama radilo, dodatno tome, kao
gitaristi, obojica bejasmo sramežljivi, pa se
uopšte nijesmo nadmetali, niti je to išlo
uz Novi talas, kojem se on morao prilagoditi.
Za drugi singl je došao na probu i uhvatio
lako ritam za Poziv na ples, odsviravši solo po
mojem ukusu, kao i na Ženama koje prolaze
kroz grad (mimo toga ništa drugo); a na instrumentalu
sredinu, odnosno drugi i treći deo. Tom zgodom
sam od početka svedočio miksanju, za razliku
od prvog singla, kad sam nepozvan došao u Lisinski
bosih nogu (za dobru sreću), našto su Petku i Husu
od zaprepaštenja iskočile, ako ne i ispale,
oči. Inače, uvek sam puštao goste da rade
po svome, sve dok bi to bilo po ukusu mome.
A doista nikad veće naklade nosača zvuka
od mene nije prodavao, iako je sâm tako
izjavljivati voleo, naročito osamdesetih,
i kad mene okolo nije bilo, ma je treću ligu
predstavljao, sve dok se nije u Kradeze upisao.
‘Nakon spektakla u pulskoj Areni, koji produkcijski
ide uz bok sa svjetskom ljigom, Hus otkriva formulu
trajanja brenda’ - naslov iz dvije hiljade šesnaeste.
Zašto ga onda žulja moje - njegovih ljiga - pevanje?
I da sam ja ušićario na njemu izjavljuje?
Ali pevah ih osamdeset treće, posle uspeha
i sveg poreza, na suho i bez plaćene publike!
Preostaje samo da je mislio na svoj položaj u
sistemu, kao guzičara, prirepka i amebe.
A tu izjavu o revolucionarstvu i novcima
valja staviti u vremenski okvir kada je nastala,
naime, upravo tada je Den Sjaopin postavljao
smjernice kineskog razvoja, opisavši to u tri
koraka: prvi, da do kraja osamdesetih u Kini
bude dovoljno hrane i ođeće za sve; drugi, da se
dohodak po glavi stanovnika u devedesetima
treba učetverostručiti; da bi se tek onda u
sljedećem stoljeću moglo u nove radne pobjede
jurnuti; i evo Kine na čelu svjetske povorke.
Promijeniću temu i reći nešto o Mlinarčevoj
ulozi producenta na prvoj ploči: potakne me
na to neki članak u novinama đe Hus navodi
zgodu iz Zvečke, kad mi je Drago (po njemu) prišao,
skinuo naočare i rekao: “Opali mi šamar,”
ali nije u produžetku ono što Hasanefendić
navodi da mi je kazao, da ga nisam slušao,
ako je da serem i beknuo. Gec, naime, nije
uopće ništa govorio, dapače, u jednom davnom
razgovoru se i potužio da od mene nije
do riječi doći mogao, što je bila istina,
međutim, to nije bilo povezano s miksanjem
ili bilo kakvom glazbenom saradnjom, već s jednom
zgodom iz auta, kad smo išli iz studija (nemam
pojma čijeg auta i ko je vozio), a ja se
sjedeć s njim na zadnjem sjedištu raspričao, dok je
on bez teksta ostao (ne mislim da mu je to škodilo,
ako mu očigledno i nije pomoglo). Škarica ga
nađe za jamca u studiju, te se zbog toga posla
sretosmo prvi put u dvorištu Studentskog Centra.
Što se tiče tog nesretnog prvog albuma, Drago bješe
padobranac koji padne u nepoznato područje.
Potpuno isto kao jedna zgoda koju nađoh u
novinama. Neka muška klapa iz Zagreba pođe
u predahu snimanja (bude to isti studio Jadran
filma) u obližnji lokal, đe se zadrže na pijači
pola sata, a onda se vrate dovršiti posao,
kad, zapjevavši, neko grozno zafalša, pogledaju se,
i spaze da je s njima došao neki cuger iz
bircuza. Siguran sam da ga nijesu namlatili.
Zato me iznenadila Gecova ponuda u Zvečki."