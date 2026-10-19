Podsetimo, Jakov poslednjih meseci privlači sve veću pažnju javnosti, a njegov muzički put obeležili su brojni nastupi, veliki interes publike i popularnost na društvenim mrežama.

Podsetimo, pevač Jakov Jozinović našao se nedavno na meti komentara na društvenim mrežama nakon što se pojavio snimak sa jednog privatnog veselja na kojem peva pesme Marka Perkovića Tompsona. Foto: Rok Valencic/Rok Valenčič/Profimedia, A.A./ATA images

Jozinović je pažnju šire javnosti privukao svojim interpretacijama poznatih pesama, kojima je uspeo da osvoji publiku širom regiona, a onda je objavom svog albuma prvenca zaludeo ženski rod. NJegov emotivan pristup muzici, specifična boja glasa i energija na sceni izdvojili su ga među mladim izvođačima na estradnoj sceni.

Interesovanje za njegove nastupe vremenom je raslo, pa je svaki novi koncert izazivao veliku pažnju njegovih fanova. Ipak, publika u Beogradu moraće da sačeka novu priliku da ga čuje uživo, budući da su planirani koncerti otkazani.

Foto: ATA images/A. Ahel

Povodom ove odluke, pevač se oglasio i objasnio razloge zbog kojih je došlo do otkazivanja:

- Dragi moji, svestan sam koliko ste se veselili našim Arenama, koliko ste planirali dolazak i koliko ste vremena i novca izdvojili kako biste bili deo ovih koncerata. Upravo mi je zato posebno žao što moram da vam javim da, zbog tehničkih i organizacionih razloga, koncerte planirane za 24. i 25. oktobar moramo pomeriti na nove termine. Za koncert 24.10. novi datum je 28.11. i sve kupljene ulaznice vrede za taj termin. Ako vam novi datum, nažalost, ne odgovara, povrat novca možete zatražiti na sledeće načine:

Ulaznice kupljene na prodajnom mestu možete vratiti tamo gde ste ih kupili, uz donošenje ulaznice i fiskalnog računa;

Ako ste ulaznice kupili onlajn, zahtev za povraćaj novca možete poslati na mejl kontakt@ticket.rs.

Novi termin koncerta planiranog za 25.10. objavićemo uskoro , a uz objavu ćemo podeliti i sve informacije za posetioce tog koncerta. Želim da vam se iskreno izvinim zbog svih neugodnosti koje vam ova promena može prouzrokovati, posebno ako ste već rezervisali smeštaj, organizovali putovanje, uzeli slobodne dane ili uskladili druge obaveze kako biste došli na koncert. Daću sve od sebe da ispunim vaša očekivanja i da vam koncerti ostanu u najlepšem sećanju. Hvala vam na razumevanju, strpljenju i podršci koju mi pružate. I dalje se iskreno veselim našem susretu i nadam se da ću moći da vam informacije o drugom terminu javim čim budu potvrđene. Vaš Jakov - stoji u saopštenju pevača.