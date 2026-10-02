Naime, nakon prošle sezone gde je bilo vrlo napeto između pevačicinog supruga pevačice Miroljuba Kemiša Aranđelovića i Dragomira Despića Desingerice, kao i nje same.

Foto: ATA images/A. Ahel

Nije sve ispunjeno

NJih dvoje su tražili od produkcije da im obezbedi da ih Desingerica ove sezone ne proziva. Kako to nije moguće, Despić je navodno obećao da neće, ali je iza leđa prekrstio prste, što znači da njegovo obećanje, to jest zaklinjanje, baš i ne važi.

- Zorici nije ni malo lako da podnese da je Desingerica stalno proziva i vređa, pa je rešila da potraži od produkcije garancije da toga neće biti u novoj sezoni. Međutim, ko to može Zorici da garantuje, niti neko može Despića da cenzuriše, niti bi to bilo okej. Despić je radi mira u kući seo i rekao da neće to da radi, ali je iza svojih leđa prekrstio prste čekajući samo da Zorica potpiše ugovor i potvrdi gostovanje u ovom, odnosno da potvrdi učešće u ovom talent šou programu - priča izvor za Skandal. Foto: ATA images/A. Ahel

Sastav žirija je identičan. Ono što se promenilo je voditeljka u bekstejdžu.

Naime, od ove sezone iz bekstejdža će se javljati Tijana Stoisavljević, devojka koja čita sponzore kod Ognjena Amidžića u emisiji Amidži šou i koja je zamenila Anđelu koja se tu do sada nalazila. U žiriju sede Bosanac, Viki i Karleuša, kao i do sada, a voditeljka programa je Bojana zajedno sa Amidžićem, koji je moderator takmičenja i koji ovu sezonu neće prespavati kao što je to uradio sa prošlom, već će se mnogo aktivnije uključiti i boriti za kandidate.

(Telegraf.rs)

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