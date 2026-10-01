Pevač Rade Lacković već tri decenije uživa u skladnom braku sa suprugom Mirom, sa kojom ima dvoje dece — sina i ćerku. 

On je otkrio da su njegova deca dobili po jedan hotel u Nemačkoj. Sinu je prepisan hotel u Augsburgu, dok je ćerka dobila hotel u Ofenbahu. Ulazak u ovu industriju nije bio slučajan, s obzirom na to da su roditelji njegove supruge Mire poznati ugostitelji u Frankfurtu, pa su i deca nastavila tu porodičnu tradiciju.

Pevač ističe da je glavnu ulogu u razvoju ovog biznisa imala upravo njegova supruga.

- To je od supruge strana koja se uvek bavila ugostiteljstvom. Sinu smo otvorili hotel u Augsburgu, a ćerki u Ofenbahu. Ja sam se uvek fokusirao na svoju karijeru, dok sam tamo živeo aktivno sam pomagao sve što mogu, a što se tiče biznisa žena je u tom poslu, ona je uspešan ugostitelj i hotelijer - rekao je jednom prilikom.

Foto: Jutjub printskrin/Rade Lackovi

 

Rade je ispričao i kako su tekli planovi oko njegovog sina, koji je nakon završenog fakulteta imao priliku da krene očevim stopama.

- Sin je završio fakultet i zaposlio se, a ja sam mu rekao da idemo u Srbiju da mu napravim karijeru, on se radovao svemu tome, ali došla je korona i u međuvremenu se oženio, sada ima dva sina. Dali smo mu hotel u Augsburgu i srećan je, on zna prirodu mog posla i koliko je to teško i koliko sam malo vremena sa njima proveo - dodao je.

Foto: Printskrin/Instagram/night_club_pasoony

 

On je nedavno otkrio detalje o braku svog sina, koji se prošlog leta oženio na gala slavlju u Crnoj Gori. NJegova snajka je Ruskinja.

– Snajka mi je Ruskinja, tako da je pola zvanica bilo iz Rusije. Iako nisu razumeli tekstove pesama, svi su ustali kada sam pevao, igrali su i veselili se. Čestitali su mi i govorili „harašo“. Bilo je prelepo, pravo slavlje koje ću pamtiti zauvek – ispričao je Rade Lacković.

(Blic)

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