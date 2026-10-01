Glumac već 33 godine igra u pozorštu na Slaviji, koja mu je takoreći druga kuća, a ni sam nije mogao da veruje da je prošlo toliko vremena:

- Stvarno? Ja pojma nemam, eto to prvi put čujem. Eto, Hristove godine - rekao je glumac za "Exkluziv", pa dodao:

- Ja kada sam imao 33 godine, sad se setih, tada sam bio skroz sklon da napustim i glumu i sve. Šta, ako je Hrist živeo 33, šta ću sada ja, nešto kao... Pobegao u neku šumu, nešto... Svašta mi je padalo na pamet. Foto: V. Danilov

Odlikovan je ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena, a kako ističe, to nije očekivao:

- Ja sam zaista bio iznenađen, jer Karađorđeve zvezde se dobijaju za ratove, ovo je prva mirnodobska. Baš sam se razmišljao, hvala Bogu da i u mirno vreme možemo se setiti istorije i slaviti je isto na miran način. Foto: D. Milovanović

- Hoću da se vratim nečemu što sam u detinjstvu radio, što sam bio vezan za junačke narodne pesme. Uzeću svaku da izvadim po jedan monolog i da ih negde odrecitujem, da ih zabeležim - rekao je Petar.

(Prva)

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