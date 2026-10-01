Gostujući u podkastu makedonskog šoumena Bokija 13, Lukas se osvrnuo na izjave Nede Ukraden o njenom poreklu dok boravi u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu.

- Godinama nešto priča, kad god je slušam negde, recimo, u Sarajevu je, ona kaže da je iz Sarajeva. Kad je u Zagrebu, priča da je Zagrepčanka, a kad je u Beogradu, onda je Beograđanka - rekao je Aca Lukas. Foto: ATA images/A. Ahel

Muzičar je u svom stilu prokomentarisao pevačicine izjave u različitim gradovima regiona:

- Stvarno sam je čuo kako je u Sarajevu rekla da je Sarajka... Pa je onda u Zagrebu rekla da je Zagrepčanka, pa zatim Beograđanka u Beogradu! Čudan mi je taj krug, biološki i fizički, ceo taj porođaj koji se desio u tri grada. Neda je medicinski fenomen - poručio je Lukas.

Poseduje nekretnine u tri države

Inače, Neda Ukraden vlasnica je luksuznih nekretnina u tri države, uključujući stan u Crnoj Gori, nekretninu u elitnom beogradskom naselju i objekat u Hrvatskoj koji izdaje.

Pevačica često putuje po regionu i fotografiše svoje domove na društvenim mrežama, a ujedno ističe da uživa veliku podršku mlađe publike kojoj je prilagodila svoj muzički repertoar.

Inače, Neda ima dve fakultetske diplome, završila je engleski jezik i književnost i Pravni fakultet u Sarajevu. Iako je još kao maloletna znala da će muzika biti njen životni put i sa 17 godina snimila svoju prvu pesmu, ona obrazovanje nije zapostavila. Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Kad je došlo vreme da upišem fakultet, bila sam u strašnoj dilemi. Htela sam da upišem Pravni fakultet, a moji su želeli da studiram medicinu. Međutim, moje društvo je upisalo jezike, pa sam ja zbog njih odlučila upisati engleski, a s druge strane, bila sam oduševljena anglosaksonskom književnošću, pesmama, piscima, pogotovo Šekspirom. Otac mi je govorio: "Ti ćeš popodne i uveče biti pevačica, a šta ćeš raditi pre podne? Od čega ćeš živeti?". Bili su razočarani što nisam upisala medicinu, pogotovo moja baka, koja mi je govorila: "Šta će ti engleski, možeš otići u Englesku i tako naučiti jezik, a ne studirati" - ispričala je svojevremeno Neda za medije.

(Blic)

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