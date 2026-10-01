Voditeljka Kristina Iglendža završila je poslovnu saradnju na TV Prva i postala je novo lice jutarnjeg programa televizije Pink. Ona će svakog petka voditi program sa kolegom Predragom Sarapom.

Kristina se oglasila špovodom novog angažmana i otkrila kako je dočekana na Pink televiziji.

Doček na Pinku

- Moram priznati zaista da sam na Pinku lepo dočekala, lepo se osećam i imam osećaj kao da ljude poznajem mnogo godina — rekla je Kristina na samom početku. Foto: Instagram printskrin/kristina_iglendza

Voditeljka naglašava da gledaoci od nje mogu očekivati isključivo pozitivnu energiju i osmeh petkom ujutru.

— Samo pozitivno, kada sam ja u pitanju samo je pozitivna energija, s obzirom da ću ja ići petkom u jutarnjem sa Sarapom. Sarapa i ja u kombinaciji smo jako dobar tim, jer imamo sličnu energiju i mislim da se on i ja lepo slažemo i uklapamo, i naravno, od Sarape može čovek dosta toga da nauči, jer je čovek hodajuća enciklopedija i čast mi je što imam priliku da sarađujem sa njim. Što se mene tiče, ja ću se uklapati i dati ono što je najbolje od mene, nešto novo, nešto sveže i što je najbitnije pozitivno. Treba nam osmeh i nešto da razbijemo ova tmurna jutra — ispričala je voditeljka.

Kristina je istakla da joj rad u jutarnjem programu predstavlja novi izazov. Takođe se zahvalila čelnicima televizije, Željku Mitroviću i Milici Mitrović, na ukazanoj privilegiji.

Privilegovana

- Danas je četvrtak, sutra krećemo Sarapa i ja, to nam je prvi dan, i pravo da ti kažem, nemam osećaj da mi je prvi dan nekako sam se potpuno uklopila u celu ovu priču, radujem se, jedva čekam i ovo je za mene jedan novi izazov, jer ja nisam bila lice jutra. Ali eto, ovo je za mene novi izazov i zahvalna sam Željku Mitroviću i Milici Mitrović što su mi dali, eto, privilegiju da ovo radim, a to je nekako ono što volim. Ja uvek pratim sebe! Ja nisam prihvatala projekte koji ne odgovaraju mom senzibilitetu, a to je poruka čitaocima i gledaocima, da uvek slušaju sebe! Možda trenutno to izgleda da nema rešenja, ali ako slušate sebe i verujete svom instiktu, otvoriće vam Bog put, samo ne pristajte na kompromise koji ne idu sa vama - rekla je Kristina i otkrila koji savet joj je dao Sarapa. Foto: TV Pink printskrin

— Predrag Sarapa mi je rekao, što mi se jako dopalo: "Budi svoja, ti si neko ko dugo radi ovaj posao, nema potrebe da tebi pričam šta treba da radiš, a šta ne, samo budi svoja, jer mislim da je to najbolja stvar". I on je svoj, sad naravno, nekome se to sviđa, nekome ne, ali ono što smo rekli na početku, ne možeš narodu ugoditi, svako ima svoju publiku. Ali, ono što je interesantno što se tiče njegovih saveta jeste da mi je rekao da samo pratim njega i da učim od njega. Rekla sam da ću da učim od njega, on je čovek koji ima više iskustva i godina od mene, i apsolutno imam šta i od koga da naučim — ispričala je voditeljka.

(Pink)

BONUS VIDEO: