Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš jedan su od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a malo ko zna i da su jedan od najobrazovanijih.

Naime, Zorica poseduje dve fakultetske diplome, dok je Kemiš, što je domaćoj javnosti malo poznato, magistar.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Iako je muzika bila i ostala njena najveća ljubav, pevačica je pre ozbiljnijih estradnih koraka diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Nišu. U jednom trenutku bila je veoma blizu odluke da karijeru nastavi u korporativnom i poslovnom svetu.

Pored ekonomije, privlačile su je i pravne nauke, pa je upisala i Pravni fakultet, koji ipak nije privedla kraju jer se na kraju u potpunosti vratila svojoj najvećoj strasti – muzici.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

U njihovom domu obrazovanje je uvek zauzimalo posebno mesto. NJen suprug, Miroljub Aranđelović Kemiš, zvanje magistra harmonike stekao je u Beču, čime se pozicionirao kao jedan od vodećih muzičkih autoriteta na našim prostorima.

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