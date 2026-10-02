Međutim, pred samu projekciju Katarina Radivojević napravila je problem.

Naime, glumica koja je deo ekipe filma nije želela da sedi zajedno sa svojim kolegama tokom projekcije. Foto: I. Marinković

– Katarina je odmah napravila problem, nije želela da sedi na mestu predviđenom za glumce iz filma već na mestima za posebne zvanice. Ona je odlučila da želi film da gleda iz posebnog reda, a to je i par mesta od ministra Marka Đurića – rekao nam je izvor sa lica mesta.

Ovo nije prvi put da glumica pravi skandal. Ispad je imala i na konferenciji za medije. Naime, ona je, umesto da govori o filmu, pričala o politici:

– Ja nemam profesionalnih obaveza kao neke moje kolege. Nažalost, nemam ih već duže vreme. Možda i zato što sam javno i aktivno podržala studentski pokret. A kako bih drugačije? – rekla je ona, a zatim naglasila „da nije sve u životu politika“ i nastavila o politici:

Foto: I. Marinković

– Postoji nešto što je veće od Aleksandra Vučića, od studentskog pokreta, od nas samih. A to je ovaj film „Zlatni rez – Djeca Kozare“. To je film o stradanju hiljade i hiljade dece i žena, nevinih ljudi. To je naša istorija. To je nešto što nam je ostavljeno da čuvamo. To je naš nezaborav – rekla je Radivojevićeva i poručila da duboko poštuje odluku hrvatskih kolega da bojkotuju film.

(Kurir)

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