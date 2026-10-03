Zoran Marjanović, kom se sudi pred Višim sudom u Beogradu za teško ubistvo supruge Jelene Marjanović, pretučen je tokom noći, nakon čega je hitno primljen u bolnicu, gde mu je ukazana lekarska pomoć.

Foto: Milan Maričić/ATA images

Kako se saznaje, Marjanović je zadobio više udaraca u predelu glave i tela, zbog čega je bilo neophodno da bude podvrgnut lekarskom pregledu.

Medicinski stručnjaci su mu sanirali povrede i obavili neophodnu medicinsku dijagnostiku.

- Zoran je primljen oko pola četiri noćas. Bio je izuzetno uznemiren, besan i ljut. Imao je povrede u predelu glave i na telu. Pregledan je i prepisana mu je terapija - kaže neimenovani izvor za Kurir.

Za sada nema informacija o okolnostima pod kojima je došlo do incidenta, kao ni o tome ko je učestvovao u napadu na Marjanovića. Foto: Milan Maričić/ATA images

Podsetimo, Zoran Marjanović je nedavno viđen u jednom beogradskom lokalu, gde je najpre sedeo sam i dugo razgovarao telefonom, a potom mu se pridružila atraktivna plavuša.

Marjanović je veći deo vremena proveo razgovarajući telefonom. Delovao je zamišljeno i koncentrisano na razgovor koji je potrajao, a tek nakon toga za njegov sto stigla je atraktivna plavuša.

(Kurir)

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