Nakon što se u Hrvatskoj već pokrenula polemika oko nastupa srpskih izvođača, sada se na udaru našao i Miroslav Ilić, čiji je koncert najavljen u osječkoj Tvrđi. Hrvatski časnički zbor Osječko-baranjske županije zatražio je od Grada Osijeka da se izjasni o njegovom nastupu i da pozove organizatora da koncert otkaže.

Koncert je bio najavljen na manifestaciji HeadOnEast 2026. Iz pomenutog udruženja naveli su da takav događaj nije primeren za vreme manifestacije kojom se promovišu kultura i tradicija Slavonije i Baranje. Foto: ATA images/A. Ahel

Kao jedan od razloga zbog kojih traže da se nastup ne održi naveo je to što je Ilić ranije izvodio pesmu „Morem plovi jedna mala barka“, koju povezuju sa veličanjem Draže Mihailovića i četničkog pokreta. U svom obraćanju podsećaju i na ratna stradanja Osijeka i navode da takvi sadržaji, prema njihovom mišljenju, mogu izazvati podele među građanima.

Ipak, u saopštenju ističu da poštuju pravo svakog umetnika na javni nastup, kao i pravo privatnih organizatora da priređuju koncerte u skladu sa zakonima Hrvatske. Uprkos tome, od Grada Osijeka traže da proceni situaciju i da organizatora pozove da koncert Miroslava Ilića otkaže.

Traže zabranu ulaska u Hrvatsku

Ovo nije prvi put da se poslednjih dana u Hrvatskoj traže ograničenja za nastupe pojedinih izvođača iz Srbije.

Udruženje hrvatskih branitelja ranije je pozvalo nadležne institucije da uvedu jasne kriterijume za angažovanje stranih izvođača, pa čak i propise kojima bi se mogao zabraniti ulazak u Hrvatsku umetnicima za koje smatraju da „šire mržnju i nesnošljivost“. Među imenima koja su tom prilikom naveli bili su Miroslav Ilić, Lepa Brena i Momčilo Bajagić Bajaga.

To udruženje tada je tvrdilo da pomenuti izvođači svojim javnim delovanjem podstiču mržnju i agresiju prema Hrvatskoj, dok su u saopštenju poručili da, kako navode, ne traže cenzuru već „odgovornost“. Foto: Miloš Tešić/ATA images

Sada je priča oko Miroslava Ilića dobila i konkretan nastavak u Osijeku, gde se od gradskih vlasti otvoreno traži da reaguje i da organizatora pozove da njegov koncert ne bude održan.

Miroslav Ilić je u prvom trenutku bio iznenađen jer nije znao da postoji takva kampanja protiv njega u Hrvatskoj, pa smo mu predočili pisanje hrvatskih medija.

- Iskreno da vam kažem, ja nemam te mreže, mene to ne zanima, ali tih zabrana imate i kod nas. Prave frku, a ja se ne uzbuđujem. Gde me zovu ja idem, gde ima frke, ne idem dok se situacija ne reši, a meni niko ništa nije javio da postoji problem - rekao je pevač.

Nije prvi put

Podsetimo, dug je spisak muzički izvođača iz Srbije kojima su proteklih meseci i godina otkazivani i zabranjivani koncerti u Hrvatskoj. I svaki put bi to bilo urađeno po sličnom receptu. Oglase se nekakvi tamošnji branitelji ili se pokrene onlajn peticija, a lokalne vlasti brže-bolje usvoje takve predloge, pravdajući se time da poštuju volju sugrađana. Bilo je i slučajeva kad su političari lično zabranjivali koncerte naših pevača. Foto: ATA images/R. Z., Miloš Tešić/ATA images, Depozitfoto/daniel0

I Aleksandra Prijović se tokom svoje turneje našla na udaru branitelja iz Hrvatske, ali i Ana Bekuta, Dragan Kojić Keba, Zorana Mićanović, Jelena Karleuša, Aca Lukas,Haris DŽinović, Saša Kovačević, Željko Samardžić, i mnogi drugi srpski izvođači koje publika iz Hrvatske obožava.

(Kurir)

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