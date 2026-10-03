Milica Glogovac, supruga pokojnog glumačkog barda Nebojše Glogovca, podelila je svojevremeno potresne detalje o njihovoj četvorogodišnjoj ljubavi, borbi sa opakom bolešću i odrastanju njihove ćerke Sunčice. Milica je otkrila da je Sunčica, koja je tada pošla u prvi razred, izrasla u živahnu devojčicu koja u potpunosti podseća na svog slavnog oca.

Udovica Nebojše Glogovca prisetila se i trenutka kada je devojčica ugledala oca na školskim zidovima. Foto: A. Stanković/Instagram printskrin/ laperiodistaindependiente

- Ima Nebojšinu energiju, čak i u očima. Ima njegovu silu, neverovatno mi je da je to nasledila. Potpuno njegov karakter, divlja je, mnogo voli da pleše, živahna je, mangup. Ima replike da se zaledim. On je nastavio da živi kroz nju - ispričala je Milica.

- Prošle godine, kad je pošla u prvi razred, rekla mi je da je videla tatinu sliku u školi. "Jesi li sigurna", upitala sam je. "Jesam, učiteljica je rekla da je to moj tata", odgovorila mi je. Sva je bila važna - otkrila je glumčeva udovica, objašnjavajući da je fotografija bila okačena u okviru kampanje "Negujmo srpski jezik”.

"Vojin Ćetković je zaplakao kad je čuo da čekamo devojčicu"

Nebojša je neizmerno želeo da dobije ćerku, a ta želja datira još iz njegovih studentskih dana.

- Stalno je na fakultetu pričao da će imati ćerku koja će da uđe i da se predstavi "Ja sam Cuca Glogovac". Vojin Ćetković je počeo da plače kad smo mu saopštili da ćemo dobiti devojčicu. Znao je koliko je Nebojša to želeo - prisetila se Milica, dodajući da je Glogovac planirao da uživa u ulozi oca: Foto: ATA images/A. Ahel

- Rekao mi je da ću ja da vaspitavam Sunčicu, a da će on samo da se mazi s njom. Tako bi i bilo, znam - istakla je ona.

Dijagnozu saznali mesec dana pre smrti

Borba sa teškom bolešću bila je iznenadna i kratka, a preciznu dijagnozu kancera saznali su svega mesec dana pre nego što je glumac preminuo.

- Do kraja, do poslednjeg dana u bolnici, imao je šaljiv, autoironijski odnos prema onome što mu se dešavalo. NJegov nestašni, vispreni duh bio je živ i onda kada ga je telo izdavalo - ispričala je Milica.

Foto: A. Stanković

- "Sada imam kućnog ljubimca u sebi", govorio je prijateljima. Nismo imali vremena da razmišljamo o svemu, delovali smo odmah, reagovali na dnevnom nivou. Pravili smo spisak alternativnih metoda lečenja, pominjala se kubanska vakcina. Od svih mogućih metoda nijednu nismo stigli da primenimo - otkrila je tada supruga slavnog glumca.

LJubavna priča Nebojše i Milice

LJubavna priča Milice i Nebojše krunisana je brakom na venčanju održanom 3. septembra 2017. godine, ali taj dan nisu zaobišli pehovi.

- Imali smo ideju da bude napolju, ali baš tog dana pala je kiša. Noć ranije dobila sam temperaturu, završila na infuziji. Na sve to, i meni i njemu su se "spržili" telefoni. Kad je počela kiša, odlučili smo se za zatvoreni prostor - prisetila se ona svojevremeno. Foto: ATA images/A. Ahel

Ipak, uprkos svim nedaćama, slavlje je proteklo u prelepoj atmosferi.

- Kad smo nas troje ušli u salu nasmejani – Nebojša je nosio Sunčicu, imala je nepunih godinu dana – i videli sve drage ljude oko nas, zaboravili smo na sve. Voleo je da peva, da pleše. Preplesali smo celu svadbu, bili smo glavne zvezde... Imala sam osećaj da levitiramo iznad zemlje - zaključila je Milica Glogovac.

(Gloria)

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