Nikolina Rakić je krajem oktobra 2026. godine, u okviru širih kadrovskih promena u Informativnom programu RTS-a, razrešena sa mesta voditeljke i urednice Jutarnjeg i Beogradskog programa, objavilo je Vreme.

Rakić je u nedelju, 15. novembra, gostovala u emisiji "Hit tvit“ na TV Pink. Govorila je o stanju na Javnom servisu i o navodnim spiskovima podobnih i nepodobnih novinara. Komentarisala je snimak na kom vršilac dužnosti glavnog urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković čita spisak od pedesetak zaposlenih.

- Mi pet dana od ovog snimka ne znamo ko je tražio te podatke. Svi smo i dalje uznemireni. Ako je pitanje profesionalnih biografija, to je podatak koji lako može da se proveri. Ja sam na RTS došla još 2017. godine kao jedan od najboljih studenata. Pošto nije bilo nikakvog argumenta za smenu osam urednika tih celina, ja ni sama ne znam šta se desilo - rekla je Rakić i dodala: Foto: TV Pink printskrin/Hit tvit

- Čini mi se da je ovde jedini cilj zastrašivanje onih koji su na tom spisku, kao i onih koji nisu, ali ni mogli da se nađu na njemu. Na tom spisku se nalaze različiti ljudi, profesionalci, sa briljantnim biografijama. Neki su podržali i sada vladajuću opciju. Zbog čega je za takvu vrstu spiska urednik rekao da je legitiman? Zbog čega nema zaštite novinara? Jedan od glavnih zadataka je da štitite ljude koji su ispod vas po hijerarhiji - rekla je Rakić.

Nikolina Rakić se osvrnula i na blokadu RTS-a.

- Ja sam bila u zgradi tokom blokade RTS-a, koja je trajala 26 sati. Vodila sam i uređivala sve Dnevnike i tu sam se prvi put našla na meti onih koji ne žele da RTS radi. Tokom druge blokade, koja je trajala dve nedelje, tvrdili su da sam ušla pod punom policijskom opremom, maskirana. Nije tačno da su nam dostavljali hranu. Drugog dana blokade kolege koji su pokušali da uđu na smenu dočekan flašama i uvredama. Cilj je jasan od početka, da se ugasi RTS. Objavili su moj broj telefona u medijima, vređali su me... Nas par je stavljeno na poternice, a o uvredama je besmisleno pričati - rekla je Rakić.

Ko je Nikolina Rakić

Nikolina Rakić je rođena 1995. godine, a 2018. je diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. Pre diplomiranja počela je da radi na RTS-u, gde je radila kao reporterka i voditeljka Jutarnjeg programa. Nakon vikend programa, sve češće smo imali priliku da je gledamo i u toku radne nedelje. Foto: RTS printskrin

"To je bila moja želja negde od najranijeg detinjstva, ali se tokom školovanja negde sakrila ili su je preplavila druga interesovanja, pa sam u jednom trenutku želela da se bavim farmacijom, stomatologijom, a najveću dilemu sam imala između Pravnog fakuleta i Fakulteta političkih nauka. Ipak, prelomilo je to što sam se tokom raspusta između druge i treće godine gimnazije prijavila na konkurs lokalne televizijske stanice u Trsteniku. Izabrana sam na toj audiciji kao novo lice i to mi je otvorio vrata za ulazak u svet novinarstva. Posle prvog nastupa pred kamerama nisam imala dilemu da je televizijsko novinarstvo moj put", rekla je ona jednom prilikom za Telegraf, a potom objasnila i kako bi definisala svoju profesiju.

"To je baš teško pitanje. Obe uloge volim. Rad na terenu je neprocenjiv, uvek otvara nove vidike, tera vas često da improvizujete, mislite nekoliko koraka unapred, i nekako vas istrenira da možete da radite u svim okolnostima. I kada je -10, kada se dah ledi i kada je +40. Uglavnom se događaji ne mogu predvideti i izlazite na teren bez pripreme, zato je važno da stalno i o svemu čitate. S druge strane, rad u studiju je izazovniji. Za to se, čini mi se, pripremate 24 sata tokom celog života. Studio traži širinu posmatranja stvari, raznovrsnost interesovanja. Uz to, treba da obratite pažnju i na držanje, gestikulaciju. U mom slučaju mislim da jedna uloga dopunjuje drugu."

U istom intervju ona je istakla i šta su joj ciljevi u karijeri.

"Da ostanem privržena vrednosima sa kojim sam počela da se bavim ovim poslom, da istrajem u naporima da budem glas onih koji se ne čuju."

(Kurir)

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