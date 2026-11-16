Kako je tada napomenuo, ono najgore što se može prirediti svojoj okolini, on je uradio.

- Uspeh je nešto najgore što možeš da prirediš svojoj okolini. To se ne oprašta - bio je jasan Lane u jednom od svojih poslednjih intervjua.

- Nije vam oprostila okolina? - upitao ga je Čukanović.

- Teško se navikava da si uspeo, ali još uvek ostane neka zloba, zavist ili tako nešto što inače krasi ove niže duhove. To je to - bio je izričit. Foto: Jutjub printskrin

Lanetov kolega otkrio šta se desilo sa nasledstvom

Nakon što je Milica Gutović, ćerka pokojnog glumca Milana Laneta Gutovića, pre nekoliko godina uzburkala javnost tvrdnjama da je oštećena i prevarena za nasledstvo, tada se oglasio i glumac Predrag Smiljković i otkrio navodno pravu istinu o imovini legendarnog glumca.

Glumac Predrag Smiljković, blizak prijatelj i kolega pokojnog glumca Laneta Gutovića, tada je izneo celu istinu, i to tek nakon što je dobio dozvolu od Lanetovog sina Paje, kojeg poznaje od detinjstva.

Kako je Smiljković objasnio, Lane je zbog lošeg zdravstvenog stanja bio izričit da ne želi nikakve posete.

Ipak, u bolnici su ga posetili pisac Puzić i Zarić, kum njegove ćerke Milice. U tom trenutku, legendarni glumac je bio potpuno svestan i izgovorio je reči koje su rešile sudbinu njegove imovine. Foto: Fejsbuk printskrin/Milica Gutovic

- Juče sam se čuo sa Lanetovim sinom, Pajom, jer ja nisam hteo da pričam dok ne dobijem njegovu dozvolu, ali i dok nisam saznao sve okolnosti, ipak ja cenim te momke, znam ih od detinjstva, čestiti su, bio sam član te kuće, stalno sam bio gost kod njih. Paja me je zvao i rekao mi da nismo ta dvojica ja i taj dr Vidanović, on je bio načelnik urgentne medicine na VMA, pa me je on uveo, odnosno mi smo zajedno ušli tada i postoji ta sestra Mara koju sad optužuje Milica, a ta sestra je slučajno bila tu, uopšte nije na tom odeljenju - rekao je glumac tada ps nastavio:

- I u tom trenutku, pošto je Lanetu bilo loše, on pre svega nije hteo nikakvu posetu, a nije hteo nikoga da vidi, pa čak ni njih, tako sam razumeo. A ta sestra Mara je negovala patrijarha Pavla do smrti. To je jedna divna osoba i imam samo reči hvale za nju na VMA, a čujem da je sada nešto terete. Ti što su bili (na koje je aludirala Milica Gutović, prim. aut.) su zapravo Miličin kum Zarić i pisac Puzić. Oni su došli u posetu da ga vide, Lane je bio svestan i rekao im je: "Nisam rešio imovinu, daj da to sada rešimo usmeno". Oni su istakli da su potrebna tri svedoka, a tu je bila ta sestra Mara gde je i pristala da svedoči, tako sam ja razumeo Paju. Oni su se dogovorili, on im je rekao da će da obezbedi decu, odnosno sinove, a ćerkama je ostavio 25% od autorskih prava. Oni su krenuli kod notara, jer je taj usmeni testament morao da prođe proceduru, međutim Lane je u međuvremenu pao u komu. Zato kažem da je osetljivo, njemu se stanje pogoršavalo iz sata u sat. Eto to je cela istina - izjavio je on.

(Telegraf.rs)

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