Osim što se bavi muzikom, pevač Nenad Jovanović Blizanac počeo je da snima vlogove, a nedavno je u jednom detaljno opisao problem u kom se našao na aerodromu, kada je morao da doplati 52.000 dinara.

Foto: Jutjub printskrin/Nenad Jovanovic Blizanac

 

 

- Bože, svašta! Izdali su mi kartu sada na aerodromu, ali su mi rekli da mesta u avionu nemam. Izvadili su nam kartu na pogrešno ime, kolegi. Sad smo platili 52.000 dinara novu kartu. Šta da se radi, bitno da se lova okreće, koliko vidim mi ćemo zakasniti i na ovo malo aviona što nam je ostalo - kroz osmeh je pričao Nenad.

Sa njim je bio i njegov član benda, kome su i izvadili kartu na pogrešno ime, pa su za novu kartu izdvojili navodno skoro 500 evra. 

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