NJegove reči da je kuhinja rezervisana isključivo za pripadnice lepšeg pola, dok muškarcu ne priliči da obavlja kućne poslove, pokrenule su lavinu osuda među ženama širom Srbije i regiona.

Voditelj se dotakao bračnih uloga i otvoreno poručio da ne podržava muškarce koji preuzimaju poslove u kuhinji. Foto: ATA images/A. Ahel

- Možda će sada mnoge žene da mi zamere, ali kod nas u kući se zna ko je žena, a ko muškarac. Ponosim se njom što kuva, svaka joj čast što kuva, time pokazuje da je žena. Kad vidim muškarca u kuhinji i on secka, pa, bajo, obuci haljinicu pa kuvaj. Uzmi usisaj, uzmi džoger i briši onda - izjavio je Peja za "Red TV".

Burne reakcije

NJegove tvrdnje naišle su na gnev ženskog dela publike, a komentari ispod video-snimka samo su se nizali. Mnoge korisnice društvenih mreža ocenile su ovaj stav kao uvredljiv i prevaziđen: „Ne slažem se sa tim. Muž i ja smo kuvari i on kuva bolje od mene“, „Primitivizam teški“, „Žena nije rob, ako mogu da joj pomognem i smanjim obaveze zašto da ne“, „Živiš u 18. veku“.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, on je otkrio i da je srećno zaljubljen u izabranicu koja je od njega mlađa 31. godinu:

- Ja sam imao mlađu partnerku 27 godina, a sada je 31 godinu mlađa - otkrio je on tokom gostovanja kod voditeljke Sanje Marinković.

(Alo)

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