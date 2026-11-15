Jedan od najcenjenijih glumaca domaće kinematografije,Slavko Štimac, tokom višedecenijske karijere ostvario je brojne zapažene uloge i stekao status jednog od najprepoznatljivijih umetnika na ovim prostorima.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

Za svoj doprinos kulturi dobio je posebno priznanje, na osnovu kojeg svakog meseca uz redovnu penziju prima dodatak od 73.000 dinara. Istu sumu dobija i njegov kolega, glumac i reditelj Radoš Bajić, kojem je takođe dodeljeno priznanje za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi.

Glumu počeo sasvim slučajno, nikada nije upisao akademiju

Iako danas važi za jednog od velikana domaćeg filma, Štimac je u svet glume ušao sasvim slučajno. Sve je počelo davne 1972. godine, kada je kao jedanaestogodišnji dečak dobio ulogu u filmu "Vuk samotnjak".

- Do toga je došlo gotovo slučajno, jer je ekipa filma došla u školu, tražila je decu za film i time su mi potpuno promenili život - rekao je svojevremeno Slavko.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

Zanimljivo je da, uprkos velikom uspehu koji je ostvario, nikada nije ni pokušao da upiše Fakultet dramskih umetnosti. Nedostatak formalnog glumačkog obrazovanja nije ga sprečio da izgradi impresivnu karijeru i ostvari brojne uloge koje su obeležile domaću kinematografiju.

Suprugu Vesnu retko viđamo u javnosti

Kada je reč o privatnom životu, Slavko Štimac je veoma diskretan i retko govori o porodici. U braku je sa suprugom Vesnom, koja se gotovo nikada ne pojavljuje u javnosti, a iz prvog braka ima sina koji je doktorirao van Srbije.

(Espreso)

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