Naš proslavljeni vaterpolista, Danilo Ikodinović, koji danas, 04. oktobra, puni 50 godina, čak tri puta je stao na ludi kamen, a svaka od tih ljubavnih priča okončana je razvodom. Pored pevačice Nataše Bekvalac i odbojkašice Maje Ognjenović, prva Dačina supruga ostala je prava misterija.

Foto: Miloš Tešić/ATA images

Danilo iz prethodnih brakova ima dve ćerke, dok je u prvom braku postao otac ćerke Andree, u drugom je sa pevačicom dobio naslednicu Hanu Ikodinović. Nedavno je prvi put progovorio o ćerkama i otkrio kakav je otac i da li je strog kada su njihovi zahtevi u pitanju.

"Hana je otišla u Madrid da studira. Andrea ima 24 godine, u Beogradu je, živi svoj život, ima posao i kao i svaka mlada osoba uvek je nešto nezadovoljna. Obe su žive, zdrave i prave i to mi je najvažnije. Sve drugo ćemo da stvorimo, rešimo, pomognemo. Veoma sam zadovoljan svojom decom, volim ih, a nadam se i one mene. Tu sam za njih šta god, do nekih granica. Često sam ih puštao da pređu granice, nisam trebao, ali tu sam, tata je uvek tu - priznao je Danilo i dodao: Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Izlišno je reći da bih dao život za njih, ali kad počnu sa svojim projektima, posebno ova mala, jako me nervira. Ali to je uloga ćerki da nerviraju očeve. Jako ih volim, do sad nismo putovali zajedno, ali bih voleo. Sa starijom nisam jer kad je počela da radi pre par godina, nismo mogli da se organizujemo. Sad je odmor iskoristila, došla je kod mene u Italiju."

Danilo nije krio i koliko mu je teško što njegove ćerke nisu odrasle uz oca.

"Teško je, ti čim sa svojom decom ne ležeš i ne ustaješ svako jutro to je teško. Teško je sa strane da ne utičeš na njihovo odrastanje, ali ja sam vrlo malo živeo sa majkom Andreinom, vrlo malo sam živeo sa Haninom majkom. Tako se namestilo, bitno je da su deca sad kad su odrasla shvatila da im otac želi sve najbolje i da im je podrška u svemu", objasnio je vaterpolista.

danilo ikodinovic i prva žena? https://t.co/JAvpU7IP8u — lola lolic (@gimmemoregossip) August 22, 2023

Sudbonosno "da" prvi put je rekao pre četvrt veka

Anja i Dača su se venčali 2000, a ubrzo su postali i roditelji. Iako je na početku sve delovalo idilično, njihova ljubav je doživela krah posle samo 3 godine braka, te je razvod usledio već 2003.

Foto: Tik Tok printskrin/Andrea Ikodinović

Bivša supruga se nije pojavila u medijima i o njenom privatnom životu se gotovo ne zna ništa, a Ikodinović je o njoj pričao samo jednom i imao je samo reči hvale.

"Evo, moja prva žena je prelepa, pa zašto o njoj niko nije pisao? Ko želi senzaciju taj je i dobije", rekao je tada Danilo.

Andrea sve popularnija na društvenim mrežama

Andrea se do pre godinu dana nije uopšte pojavljivala u medijima, niti je preterano bila aktivna na društvenim mrežama. U međuvremenu, postala je veoma aktiva na TikTok-u, redovno objavljuje zanimlljive video snimke o vezama, iz provoda i sa putovanja.

(Mondo)

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