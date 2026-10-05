Poznata glumica i voditeljka Mirka Vasiljević oduševila je svoje pratioce najnovijom objavom sa snimanja. Ona je na svom Instagram profilu podelila fotografiju iz bekstejdža na kojoj pozira u izuzetno atraktivnom izdanju.

Za ovu priliku izabrala je crnu ultra-mini haljinu dugih rukava koja je gore bila potpuno zakopčana do grla, čime je na savršen način spojila eleganciju i provokativnost.

Foto: ATA images/Dušan Milenković, Instagram printskrin/vasiljevic_mirka

 

 

Celokupan stajling upotpunila je elegantnim naočarima i štiklama, stavljajući u prvi plan svoje vitke, duge noge dok pozira sa scenariom u rukama.

Uz kratku poruku: "Ponedeljak i snimanja", Mirka je još jednom dokazala da sa lakoćom pleni izgledom i privlači sve poglede.

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