Poznata glumica i voditeljka Mirka Vasiljević oduševila je svoje pratioce najnovijom objavom sa snimanja. Ona je na svom Instagram profilu podelila fotografiju iz bekstejdža na kojoj pozira u izuzetno atraktivnom izdanju.
Za ovu priliku izabrala je crnu ultra-mini haljinu dugih rukava koja je gore bila potpuno zakopčana do grla, čime je na savršen način spojila eleganciju i provokativnost.
Celokupan stajling upotpunila je elegantnim naočarima i štiklama, stavljajući u prvi plan svoje vitke, duge noge dok pozira sa scenariom u rukama.
Uz kratku poruku: "Ponedeljak i snimanja", Mirka je još jednom dokazala da sa lakoćom pleni izgledom i privlači sve poglede.
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(Blic)